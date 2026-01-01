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Sistema pericial de código aberto para entrevistas guiadas e montagem automatizada de documentos, construído em Python, YAML e Markdown.

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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais

Gestor Docker
Acesso rápido aos registos do contentor
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Processadores AMD EPYC
Armazenamento SSD NVMe
Velocidade de rede de 1 Gbps
API pública
Datacenters em todo o mundo
Domínio gratuito durante 1 ano
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Todos os planos são pagos antecipadamente. A mensalidade reflete o preço total do plano, dividido pelo número de meses do seu plano.

O que pode criar com docassemble

docassemble é uma plataforma gratuita e de código aberto para criar entrevistas guiadas baseadas na web que recolhem informações dos utilizadores finais e montam documentos personalizados, contratos e formulários a partir das respostas. Os autores escrevem a lógica da entrevista em YAML, modelos de documentos em Markdown ou DOCX, e estendem o comportamento com Python — sem a necessidade de desenvolver uma aplicação web personalizada.

Originalmente concebido para organizações de apoio jurídico e escritórios de advogados que automatizam a admissão de clientes e a elaboração de documentos, o docassemble agora alimenta sistemas especializados em conformidade, serviços governamentais e fluxos de trabalho de RH. O autoalojamento num VPS mantém as respostas sensíveis das entrevistas, os documentos gerados e os dados dos clientes numa infraestrutura que controla, sem taxas por entrevista ou por utilizador.

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O que pode criar com {name}

Principais características de docassemble

Entrevistas guiadas

Crie fluxos de perguntas ramificados em YAML que recolhem a entrada do utilizador através de formulários web acessíveis e otimizados para dispositivos móveis com lógica condicional.

Montagem de Documentos

Gerar documentos DOCX, PDF e RTF preenchidos a partir de respostas de entrevistas utilizando modelos Markdown ou Word com formatação automática.

Extensibilidade Python

Recorra ao Python completo sempre que o YAML não for suficiente – chame APIs externas, execute cálculos ou integre com sistemas existentes.

Assinaturas Eletrónicas

Capture assinaturas em ecrãs táteis e incorpore-as em documentos gerados sem serviços de assinatura eletrónica de terceiros.

Apoio Multilingue

Crie uma entrevista em vários idiomas com ferramentas de tradução incorporadas e formatação de data, número e moeda sensível ao local.

Playground integrado

Ambiente de desenvolvimento baseado em navegador com editor de código, testes em tempo real e gestão de pacotes permite aos autores iterar sem um IDE separado.

Por que executar docassemble na Hostinger

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Segurança em que pode confiar

Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.

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Gestor Docker incorporado

Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.

Gestor Docker incorporado

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Gestor Docker incorporado

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Alojamento VPS Docker em que pode confiar

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀

Noel
Noel

Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.

Omkar
Omkar

Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.

Sylvain
Sylvain

Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
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O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.

Martin K
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A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.

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