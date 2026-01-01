docassemble é uma plataforma gratuita e de código aberto para criar entrevistas guiadas baseadas na web que recolhem informações dos utilizadores finais e montam documentos personalizados, contratos e formulários a partir das respostas. Os autores escrevem a lógica da entrevista em YAML, modelos de documentos em Markdown ou DOCX, e estendem o comportamento com Python — sem a necessidade de desenvolver uma aplicação web personalizada.

Originalmente concebido para organizações de apoio jurídico e escritórios de advogados que automatizam a admissão de clientes e a elaboração de documentos, o docassemble agora alimenta sistemas especializados em conformidade, serviços governamentais e fluxos de trabalho de RH. O autoalojamento num VPS mantém as respostas sensíveis das entrevistas, os documentos gerados e os dados dos clientes numa infraestrutura que controla, sem taxas por entrevista ou por utilizador.