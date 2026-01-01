O LiteLLM é um gateway de IA de código aberto que oferece a cada LLM a mesma API compatível com OpenAI, para que as suas aplicações possam alternar entre OpenAI, Anthropic, Google, Azure, AWS Bedrock e mais de 100 outros fornecedores sem alterações no código. Gere o equilíbrio de carga, failover automático, gestão de chaves de API virtuais, monitorização de gastos e limitação de taxa a partir de uma única interface de administração.

O autoalojamento do LiteLLM mantém as suas chaves de API e dados de utilização dentro da sua própria infraestrutura, elimina a limitação e os limites de taxa dos serviços de proxy partilhados, e oferece à sua equipa um plano de controlo central para toda a utilização de LLM — essencial para organizações que gerem custos e conformidade de IA em escala.