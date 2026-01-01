Implemente o LiteLLM com uma instalação de um clique.
Gateway de IA unificado que oferece acesso à API compatível com OpenAI a mais de 100 LLMs de qualquer fornecedor.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com LiteLLM
O LiteLLM é um gateway de IA de código aberto que oferece a cada LLM a mesma API compatível com OpenAI, para que as suas aplicações possam alternar entre OpenAI, Anthropic, Google, Azure, AWS Bedrock e mais de 100 outros fornecedores sem alterações no código. Gere o equilíbrio de carga, failover automático, gestão de chaves de API virtuais, monitorização de gastos e limitação de taxa a partir de uma única interface de administração.
O autoalojamento do LiteLLM mantém as suas chaves de API e dados de utilização dentro da sua própria infraestrutura, elimina a limitação e os limites de taxa dos serviços de proxy partilhados, e oferece à sua equipa um plano de controlo central para toda a utilização de LLM — essencial para organizações que gerem custos e conformidade de IA em escala.
Principais características de LiteLLM
Mais de 100 Fornecedores de LLM
Aceda a OpenAI, Anthropic, Google Gemini, Azure, AWS Bedrock e dezenas de outros através de um único endpoint de API unificado.
Balanceamento de Carga e Comutação por Falha
Distribua os pedidos entre vários fornecedores e faça automaticamente o failover para as cópias de segurança quando um fornecedor estiver indisponível.
Controlo de Gastos e Orçamentos
Monitorize os custos de LLM em tempo real e defina limites de orçamento por utilizador ou por equipa para evitar gastos descontrolados de API.
Gestão de Chaves Virtuais
Emita chaves de API virtuais com âmbito definido a equipas e aplicações com controlo de acesso detalhado e monitorização de utilização.
Encaminhamento Avançado
Encaminhar pedidos por custo, latência ou regras personalizadas para usar sempre o melhor modelo para cada tipo de pedido.
Por que executar LiteLLM na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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