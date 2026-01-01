Harness Open Source é uma plataforma DevOps abrangente que unifica a gestão de código fonte, pipelines CI/CD automatizados, ambientes de desenvolvimento alojados (Gitspaces) e registos de artefactos numa única solução. Como a evolução do Drone CI, estende-se para além da integração contínua para fornecer uma plataforma completa de entrega de software sob a licença Apache 2.0.

Alojando o Harness no seu VPS, obtém minutos de compilação ilimitados, armazenamento de artefactos e membros da equipa a um custo fixo, com total propriedade do código fonte e dos dados do pipeline. Sem limitação de velocidade, sem preços por utilizador e sem dependência de fornecedor — apenas uma plataforma DevOps completa a funcionar em hardware que controla.