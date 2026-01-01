Implemente Harness com instalação de um clique.
Plataforma de desenvolvimento completa que combina alojamento Git, pipelines de CI/CD e ambientes de desenvolvimento na cloud numa só ferramenta.
Escolha um plano VPS para Harness
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Harness
Harness Open Source é uma plataforma DevOps abrangente que unifica a gestão de código fonte, pipelines CI/CD automatizados, ambientes de desenvolvimento alojados (Gitspaces) e registos de artefactos numa única solução. Como a evolução do Drone CI, estende-se para além da integração contínua para fornecer uma plataforma completa de entrega de software sob a licença Apache 2.0.
Alojando o Harness no seu VPS, obtém minutos de compilação ilimitados, armazenamento de artefactos e membros da equipa a um custo fixo, com total propriedade do código fonte e dos dados do pipeline. Sem limitação de velocidade, sem preços por utilizador e sem dependência de fornecedor — apenas uma plataforma DevOps completa a funcionar em hardware que controla.
Principais características de Harness
SCM Integrado
Aloje repositórios Git com fluxos de trabalho completos de commit, branch, merge e pull request, juntamente com revisão de código, proteção de branch e análise de segredos.
CI/CD pronto para produção
Crie, teste e implemente qualquer linguagem ou framework com etapas de pipeline em contentores, centenas de modelos reutilizáveis e migração com um clique a partir de GitHub Actions, GitLab CI e CircleCI.
Gitspaces Ambientes de Desenvolvimento
Disponibilize aos programadores ambientes de desenvolvimento na cloud imediatamente prontos e pré-configurados, acessíveis a partir do VS Code, JetBrains ou do navegador – eliminando completamente o tempo de configuração.
Registo de Artefactos
Armazene e faça proxy de imagens Docker, gráficos Helm e pacotes personalizados num registo integrado com cache upstream para acelerar as compilações e reduzir as dependências externas.
Análise de Segurança
Detetar automaticamente segredos e vulnerabilidades em código e dependências antes que cheguem à produção, impondo portas de qualidade como parte de cada execução de pipeline.
Por que executar Harness na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.