Peppermint é uma solução de bilhetagem e suporte técnico de código aberto, construída como uma alternativa leve ao Zendesk e Jira. Oferece às equipas de suporte, departamentos de TI e pequenas empresas uma fila organizada para registar pedidos de clientes, acompanhar problemas internos e colaborar na resolução, sem taxas de licenciamento por agente ou enviar dados de conversação sensíveis para um fornecedor SaaS de terceiros.

O alojamento próprio do Peppermint no seu próprio VPS mantém cada ticket, registo de cliente e nota interna sob o seu controlo. O backend PostgreSQL incluído garante o armazenamento duradouro do histórico de tickets, enquanto um caderno pessoal em markdown com listas de tarefas oferece a cada agente um espaço privado para organizar o seu próprio trabalho juntamente com a fila partilhada.