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Acesso rápido aos registos do contentor
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Processadores AMD EPYC
Armazenamento SSD NVMe
Velocidade de rede de 1 Gbps
API pública
Datacenters em todo o mundo
Domínio gratuito durante 1 ano
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Todos os planos são pagos antecipadamente. A mensalidade reflete o preço total do plano, dividido pelo número de meses do seu plano.

O que pode criar com Peppermint

Peppermint é uma solução de bilhetagem e suporte técnico de código aberto, construída como uma alternativa leve ao Zendesk e Jira. Oferece às equipas de suporte, departamentos de TI e pequenas empresas uma fila organizada para registar pedidos de clientes, acompanhar problemas internos e colaborar na resolução, sem taxas de licenciamento por agente ou enviar dados de conversação sensíveis para um fornecedor SaaS de terceiros.

O alojamento próprio do Peppermint no seu próprio VPS mantém cada ticket, registo de cliente e nota interna sob o seu controlo. O backend PostgreSQL incluído garante o armazenamento duradouro do histórico de tickets, enquanto um caderno pessoal em markdown com listas de tarefas oferece a cada agente um espaço privado para organizar o seu próprio trabalho juntamente com a fila partilhada.

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O que pode criar com {name}

Principais características de Peppermint

Editor de tickets Markdown

Componha tickets e respostas num editor de markdown avançado com anexos de ficheiros para que as conversas preservem a formatação, blocos de código e capturas de ecrã.

Cadernos pessoais

Cada agente obtém um bloco de notas privado baseado em Markdown com listas de tarefas para acompanhar o trabalho individual juntamente com a fila de tickets partilhada.

Registo do histórico do cliente

Cada interação com um cliente é registada no perfil, dando aos agentes o contexto completo dos pedidos anteriores antes de responderem a um novo.

Acesso baseado em funções

Permissões de função granulares permitem aos administradores controlar quais agentes podem ver, comentar ou resolver categorias de tickets específicas.

Integração de API REST

Uma API REST documentada permite enviar tickets a partir de ferramentas de monitorização, sincronizar dados com CRMs, ou criar dashboards personalizados sobre o Peppermint.

Interface responsiva

A interface foi concebida para ecrãs, desde dispositivos móveis até 4K, para que os agentes possam triar os pedidos de suporte a partir de qualquer dispositivo sem perder a usabilidade.

Por que executar Peppermint na Hostinger

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Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.

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Alojamento VPS Docker em que pode confiar

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀

Noel
Noel

Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.

Omkar
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Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.

Sylvain
Sylvain

Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
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O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.

Martin K
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A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.

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