Implemente o PufferPanel com instalação de um clique.
Painel de gestão de servidor de jogos de código aberto com uma interface web para Minecraft, Factorio, Rust e muitos outros jogos.
Escolha um plano VPS para PufferPanel
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com PufferPanel
O PufferPanel é um painel de gestão de servidores de jogos baseado na web, gratuito e de código aberto, que permite criar, configurar e operar servidores de jogos dedicados a partir de uma única interface. Suporta uma vasta gama de títulos de imediato — incluindo Minecraft, Factorio, Rust, ARK e jogos com o motor Source — e utiliza modelos para que possa criar novos tipos de servidores sem tocar na linha de comandos.
Alojar o PufferPanel no seu VPS dá-lhe controlo total sobre os seus servidores de jogos, dados de jogadores e configuração de mods, com funções de utilizador incorporadas, acesso SFTP e saída de consola em tempo real. É uma alternativa leve aos painéis de controlo comerciais e combina naturalmente com uma comunidade de jogos de um único VPS.
Principais características de PufferPanel
Suporte a vários jogos
Modelos incorporados para Minecraft, Factorio, Rust, ARK, jogos com motor Source e muitos mais, com a capacidade de adicionar modelos personalizados.
Consola baseada na web
Gerencie cada servidor de jogos através de uma interface web limpa com saída da consola em tempo real, controlos de iniciar/parar e estatísticas de utilização de recursos em tempo real.
Funções de utilizador e permissões
Conceda acesso restrito a amigos, moderadores ou administradores para que várias pessoas possam ajudar a gerir servidores sem partilhar a conta raiz.
Acesso a ficheiros SFTP
O servidor SFTP integrado permite aos utilizadores carregar mods, mundos e ficheiros de configuração diretamente para os seus servidores de jogo.
Tarefas agendadas
Automatize reinícios, cópias de segurança e outras tarefas recorrentes por servidor, utilizando o agendador de tarefas incorporado.
API OAuth2
A API REST protegida por OAuth2 permite que ferramentas externas, bots e painéis de controlo se integrem com a sua frota de servidores de jogos.
Por que executar PufferPanel na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.