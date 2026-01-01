O PufferPanel é um painel de gestão de servidores de jogos baseado na web, gratuito e de código aberto, que permite criar, configurar e operar servidores de jogos dedicados a partir de uma única interface. Suporta uma vasta gama de títulos de imediato — incluindo Minecraft, Factorio, Rust, ARK e jogos com o motor Source — e utiliza modelos para que possa criar novos tipos de servidores sem tocar na linha de comandos.

Alojar o PufferPanel no seu VPS dá-lhe controlo total sobre os seus servidores de jogos, dados de jogadores e configuração de mods, com funções de utilizador incorporadas, acesso SFTP e saída de consola em tempo real. É uma alternativa leve aos painéis de controlo comerciais e combina naturalmente com uma comunidade de jogos de um único VPS.