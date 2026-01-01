Implemente o Krayin CRM com instalação de um clique.
CRM Laravel de código aberto para gerir leads, contactos, pipelines e relacionamentos com clientes de ponta a ponta.
Escolha um plano VPS para Krayin CRM
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
Todos os planos são pagos antecipadamente. A mensalidade reflete o preço total do plano, dividido pelo número de meses do seu plano.
O que pode criar com Krayin CRM
O Krayin CRM é uma estrutura de gestão de relacionamento com o cliente gratuita e de código aberto, construída em Laravel e Vue.js. Oferece às equipas de vendas uma bancada de trabalho completa para o ciclo de vida do cliente — desde a captura e qualificação de leads, passando pelo acompanhamento do pipeline, geração de orçamentos e atividades pós-venda — sem licenciamento por utilizador ou dependência de fornecedor.
O autoalojamento do Krayin no seu próprio VPS mantém cada lead, contacto, troca de e-mails e valor de receita dentro da infraestrutura que controla, e permite que os programadores estendam o CRM através de pacotes Laravel, atributos personalizados e APIs REST para corresponder à forma como a sua equipa realmente vende.
Principais características de Krayin CRM
Pipelines de vendas visuais
Arraste os leads através de fases Kanban personalizáveis para que os representantes e gestores vejam sempre o estado dos negócios rapidamente.
Gestão de leads
Capturar leads a partir de formulários web, atribuir proprietários, classificar por origem e converter prospetos qualificados em contas e orçamentos.
Atributos personalizados
Adicione campos personalizados a leads, contactos, organizações e orçamentos sem tocar no código, adaptando o CRM ao seu processo de vendas.
Cotações e produtos
Gerar orçamentos de marca a partir de um catálogo de produtos integrado com regras de impostos e descontos, e depois acompanhá-los até à conclusão bem-sucedida.
Email e atividades
Registe chamadas, reuniões e emails em qualquer registo, com visualizações de calendário e lembretes de acompanhamento para manter os negócios em andamento.
Formulários web e APIs
Publique formulários web incorporáveis para captação de leads e utilize a API REST para sincronizar dados com a sua pilha de marketing existente.
Por que executar Krayin CRM na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
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Gestor Docker incorporado
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Localização recomendada do servidor:
A verificar...
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Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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Garantia de reembolso de 30 dias
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