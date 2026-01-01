O Krayin CRM é uma estrutura de gestão de relacionamento com o cliente gratuita e de código aberto, construída em Laravel e Vue.js. Oferece às equipas de vendas uma bancada de trabalho completa para o ciclo de vida do cliente — desde a captura e qualificação de leads, passando pelo acompanhamento do pipeline, geração de orçamentos e atividades pós-venda — sem licenciamento por utilizador ou dependência de fornecedor.

O autoalojamento do Krayin no seu próprio VPS mantém cada lead, contacto, troca de e-mails e valor de receita dentro da infraestrutura que controla, e permite que os programadores estendam o CRM através de pacotes Laravel, atributos personalizados e APIs REST para corresponder à forma como a sua equipa realmente vende.