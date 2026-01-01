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Interface ChatGPT focada na privacidade que armazena todas as conversas localmente, sem rastreamento ou recolha de dados.

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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais

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Acesso rápido aos registos do contentor
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Processadores AMD EPYC
Armazenamento SSD NVMe
Velocidade de rede de 1 Gbps
API pública
Datacenters em todo o mundo
Domínio gratuito durante 1 ano
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Todos os planos são pagos antecipadamente. A mensalidade reflete o preço total do plano, dividido pelo número de meses do seu plano.

O que pode criar com Chatpad AI

O Chatpad AI é uma interface web limpa e de código aberto para os modelos GPT da OpenAI que mantém cada conversa e chave de API armazenadas no armazenamento local do navegador, em vez de em servidores externos. Não há rastreamento, cookies ou registo do lado do servidor — os seus prompts e respostas vão diretamente do seu navegador para a API da OpenAI e para mais lado nenhum.

O autoalojamento do Chatpad AI dá às equipas uma interface ChatGPT partilhada e sempre disponível na infraestrutura da empresa, centralizando a faturação do uso da API e fornecendo acesso fiável independentemente da disponibilidade do serviço de consumo da OpenAI ou de alterações de política.

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O que pode criar com {name}

Principais características de Chatpad AI

Armazenamento Local de Dados

Todas as conversas e chaves API residem no armazenamento local do seu navegador, para que nenhum serviço de terceiros alguma vez veja as suas instruções ou respostas.

Não é necessária conta

Adicione a sua chave API da OpenAI nas definições e comece a conversar imediatamente — sem registo, sem subscrições, sem avisos de utilização a interromper o seu fluxo de trabalho.

Exportação da Conversa

Exporte e importe conversas como ficheiros para que possa fazer uma cópia de segurança de conversas importantes ou continuá-las depois de mudar de dispositivo.

Interface limpa e focada

Um design sem distrações remove upsells premium e barreiras de funcionalidades, mantendo o foco inteiramente na conversa.

Suporte multi-modelos

Alterne entre GPT-4, GPT-4 Turbo, GPT-3.5 Turbo e outros modelos OpenAI a partir da mesma interface sem mudar de ferramentas.

Por que executar Chatpad AI na Hostinger

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Segurança em que pode confiar

Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.

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Gestor Docker incorporado

Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.

Gestor Docker incorporado

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Localização recomendada do servidor:

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Alojamento VPS Docker em que pode confiar

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀

Noel
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Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.

Omkar
Omkar

Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.

Sylvain
Sylvain

Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
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O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.

Martin K
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A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.

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