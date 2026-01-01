Implemente o Chatpad IA com instalação de um clique.
Interface ChatGPT focada na privacidade que armazena todas as conversas localmente, sem rastreamento ou recolha de dados.
Escolha um plano VPS para Chatpad AI
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Chatpad AI
O Chatpad AI é uma interface web limpa e de código aberto para os modelos GPT da OpenAI que mantém cada conversa e chave de API armazenadas no armazenamento local do navegador, em vez de em servidores externos. Não há rastreamento, cookies ou registo do lado do servidor — os seus prompts e respostas vão diretamente do seu navegador para a API da OpenAI e para mais lado nenhum.
O autoalojamento do Chatpad AI dá às equipas uma interface ChatGPT partilhada e sempre disponível na infraestrutura da empresa, centralizando a faturação do uso da API e fornecendo acesso fiável independentemente da disponibilidade do serviço de consumo da OpenAI ou de alterações de política.
Principais características de Chatpad AI
Armazenamento Local de Dados
Todas as conversas e chaves API residem no armazenamento local do seu navegador, para que nenhum serviço de terceiros alguma vez veja as suas instruções ou respostas.
Não é necessária conta
Adicione a sua chave API da OpenAI nas definições e comece a conversar imediatamente — sem registo, sem subscrições, sem avisos de utilização a interromper o seu fluxo de trabalho.
Exportação da Conversa
Exporte e importe conversas como ficheiros para que possa fazer uma cópia de segurança de conversas importantes ou continuá-las depois de mudar de dispositivo.
Interface limpa e focada
Um design sem distrações remove upsells premium e barreiras de funcionalidades, mantendo o foco inteiramente na conversa.
Suporte multi-modelos
Alterne entre GPT-4, GPT-4 Turbo, GPT-3.5 Turbo e outros modelos OpenAI a partir da mesma interface sem mudar de ferramentas.
Por que executar Chatpad AI na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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