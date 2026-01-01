O Chatpad AI é uma interface web limpa e de código aberto para os modelos GPT da OpenAI que mantém cada conversa e chave de API armazenadas no armazenamento local do navegador, em vez de em servidores externos. Não há rastreamento, cookies ou registo do lado do servidor — os seus prompts e respostas vão diretamente do seu navegador para a API da OpenAI e para mais lado nenhum.

O autoalojamento do Chatpad AI dá às equipas uma interface ChatGPT partilhada e sempre disponível na infraestrutura da empresa, centralizando a faturação do uso da API e fornecendo acesso fiável independentemente da disponibilidade do serviço de consumo da OpenAI ou de alterações de política.