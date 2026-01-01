Implemente o Downtify com instalação de um clique.
Descarregador de música que descarrega áudio do YouTube a partir de links do Spotify, etiquetando automaticamente os ficheiros com metadados, capas de álbuns e letras.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Downtify
Downtify é uma aplicação de download de música autoalojada que faz a ponte entre os metadados ricos do Spotify e a biblioteca de áudio do YouTube. Cole qualquer link do Spotify — uma única faixa, um álbum ou uma playlist inteira — e o Downtify obtém o áudio e enriquece o ficheiro resultante com a capa do álbum, informações do artista, números de faixa, letras e tags de género automaticamente.
A interface web é intencionalmente minimalista: submeta um URL, receba um ficheiro de áudio totalmente etiquetado. Os ficheiros descarregados são armazenados num volume persistente, facilitando a integração da coleção com qualquer gestor de biblioteca de multimédia. As notificações de ambiente de trabalho alertam-no quando grandes downloads terminam. O autoalojamento dá-lhe controlo total sobre a sua biblioteca de música sem depender da disponibilidade de streaming ou de taxas por stream.
Principais características de Downtify
Transferências de ligações do Spotify
Aceita URLs do Spotify para faixas individuais, álbuns e playlists, e depois obtém o áudio correspondente do YouTube automaticamente.
Etiquetagem automática de metadados
Incorpora a capa do álbum, letras, detalhes do artista, números de faixa e etiquetas de género em cada ficheiro descarregado para uma organização limpa da biblioteca.
Suporte a listas de reprodução em lote
Descarrega álbuns e listas de reprodução completos numa única operação, gerindo a gestão da fila e o acompanhamento do progresso em segundo plano.
Notificações do Desktop
Alerta quando as transferências são concluídas para que possa prosseguir com outras tarefas enquanto grandes lotes são processados.
Armazenamento persistente
Guarda todas as transferências para um volume dedicado que sobrevive a reinícios de contentores e se integra com ferramentas externas de biblioteca de multimédia.
Por que executar Downtify na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
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Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
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Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
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