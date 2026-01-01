Downtify é uma aplicação de download de música autoalojada que faz a ponte entre os metadados ricos do Spotify e a biblioteca de áudio do YouTube. Cole qualquer link do Spotify — uma única faixa, um álbum ou uma playlist inteira — e o Downtify obtém o áudio e enriquece o ficheiro resultante com a capa do álbum, informações do artista, números de faixa, letras e tags de género automaticamente.

A interface web é intencionalmente minimalista: submeta um URL, receba um ficheiro de áudio totalmente etiquetado. Os ficheiros descarregados são armazenados num volume persistente, facilitando a integração da coleção com qualquer gestor de biblioteca de multimédia. As notificações de ambiente de trabalho alertam-no quando grandes downloads terminam. O autoalojamento dá-lhe controlo total sobre a sua biblioteca de música sem depender da disponibilidade de streaming ou de taxas por stream.