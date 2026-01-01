Implemente DSpace com instalação de um clique.
Repositório institucional de código aberto para preservar e partilhar investigação académica, teses e coleções digitais.
Escolha um plano VPS para DSpace
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com DSpace
DSpace é a plataforma de repositório de código aberto mais utilizada no mundo, alimentando mais de 2 000 repositórios institucionais em universidades, bibliotecas, museus e organizações de pesquisa. Captura, organiza e preserva materiais digitais de qualquer formato — artigos, teses, conjuntos de dados, imagens e áudio — com metadados Dublin Core ricos e identificadores Handle persistentes para citação permanente.
O alojamento próprio do DSpace no seu próprio VPS mantém a propriedade total do conteúdo académico, das políticas de preservação e das regras de acesso internamente. A API REST incluída, a interface Angular, a camada de descoberta Solr e o ponto de extremidade OAI-PMH fornecem às instituições uma pilha de repositório completa sem taxas SaaS recorrentes ou dependência de fornecedor.
Principais características de DSpace
Versionamento de itens
Monitorizar múltiplas versões de artigos, conjuntos de dados e teses para que os investigadores possam atualizar as submissões sem perder o histórico de citações.
Recolha OAI-PMH
O ponto de acesso OAI-PMH integrado expõe metadados ao Google Scholar, BASE e outros agregadores para visibilidade global.
Gerir IDs persistentes
Cada item recebe um identificador Handle.net permanente para que os links sobrevivam a alterações de URL e a rebranding institucional.
Pesquisa com tecnologia Solr
O backend Solr dedicado oferece navegação facetada, pesquisa de texto completo e estatísticas de utilização em milhões de itens.
Fluxos de trabalho configuráveis
Fluxos de trabalho de submissão por coleção com etapas de revisão editorial adaptam-se a políticas de faculdade, biblioteca e departamento.
COAR Notificação pronta
Suporte nativo para protocolos COAR Notify conecta o seu repositório ao ecossistema emergente de revisão por pares aberta.
Por que executar DSpace na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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Anki Sync Server Enhanced
Servidor de sincronização Anki autoalojado com suporte multiutilizador, cópias de segurança e painel de controlo web