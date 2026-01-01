DSpace é a plataforma de repositório de código aberto mais utilizada no mundo, alimentando mais de 2 000 repositórios institucionais em universidades, bibliotecas, museus e organizações de pesquisa. Captura, organiza e preserva materiais digitais de qualquer formato — artigos, teses, conjuntos de dados, imagens e áudio — com metadados Dublin Core ricos e identificadores Handle persistentes para citação permanente.

O alojamento próprio do DSpace no seu próprio VPS mantém a propriedade total do conteúdo académico, das políticas de preservação e das regras de acesso internamente. A API REST incluída, a interface Angular, a camada de descoberta Solr e o ponto de extremidade OAI-PMH fornecem às instituições uma pilha de repositório completa sem taxas SaaS recorrentes ou dependência de fornecedor.