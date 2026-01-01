Implemente o Headscale com instalação de um clique.
Implementação autoalojada de código aberto do servidor de controlo Tailscale para redes mesh WireGuard privadas.
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O que pode criar com Headscale
O Headscale é uma alternativa autoalojada ao servidor de controlo proprietário do Tailscale, dando-lhe a propriedade completa da sua rede mesh WireGuard privada. Onde o serviço alojado do Tailscale gere a troca de chaves, atribuição de IP e decisões de encaminhamento, o Headscale faz o mesmo na infraestrutura que controla – sem taxas mensais, sem limites de dispositivos associados a uma subscrição e sem dependência de um serviço de cloud de terceiros.
Este modelo agrupa o Headscale com o Headscale UI, um painel de controlo baseado em navegador para gerir utilizadores, nós e chaves de pré-autenticação. Ambos são servidos sob o mesmo domínio HTTPS, com a interface web disponível no caminho
/web. Qualquer cliente compatível com Tailscale pode juntar-se à sua rede mesh imediatamente após apontar o seu servidor de login para o seu URL de implementação.
Principais características de Headscale
Clientes compatíveis com Tailscale
Qualquer dispositivo a executar o cliente oficial do Tailscale pode ligar-se ao seu servidor Headscale sem modificações do lado do cliente.
Interface de gestão Web
A Headscale UI fornece um painel de controlo no navegador para gerir utilizadores, nós e chaves de pré-autenticação sem utilizar a linha de comandos.
Rede de malha completa
Nós conectados comunicam diretamente entre si através dos limites NAT utilizando encriptação WireGuard.
Suporte MagicDNS
Headscale atribui nomes de anfitrião a todos os nós registados, permitindo acesso baseado em DNS sem configuração de IP estático.
Armazenamento com base em SQLite
Todo o estado da rede é armazenado numa base de dados SQLite leve, sem a necessidade de um serviço de base de dados externo.
Gestão de API e CLI
Gerir utilizadores, nós e rotas através da CLI Headscale ou da API HTTP para criação de scripts e automação.
Por que executar Headscale na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
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Alojamento VPS Docker em que pode confiar
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