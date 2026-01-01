O Headscale é uma alternativa autoalojada ao servidor de controlo proprietário do Tailscale, dando-lhe a propriedade completa da sua rede mesh WireGuard privada. Onde o serviço alojado do Tailscale gere a troca de chaves, atribuição de IP e decisões de encaminhamento, o Headscale faz o mesmo na infraestrutura que controla – sem taxas mensais, sem limites de dispositivos associados a uma subscrição e sem dependência de um serviço de cloud de terceiros.

Este modelo agrupa o Headscale com o Headscale UI, um painel de controlo baseado em navegador para gerir utilizadores, nós e chaves de pré-autenticação. Ambos são servidos sob o mesmo domínio HTTPS, com a interface web disponível no caminho /web . Qualquer cliente compatível com Tailscale pode juntar-se à sua rede mesh imediatamente após apontar o seu servidor de login para o seu URL de implementação.