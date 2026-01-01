Deploy Speedtest Tracker in one click installation.
Self-hosted internet speed monitoring that runs automated tests on a schedule and stores historical performance data with charts.
Escolha um plano VPS para Speedtest Tracker
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O que pode criar com Speedtest Tracker
Speedtest Tracker automatically runs scheduled internet speed tests via Ookla and records download speeds, upload speeds, latency, and packet loss in a local SQLite database. Results are displayed in an intuitive web dashboard with historical charts and trend visualization, giving you a clear, continuous record of your connection quality over time.
Self-hosting means your performance data stays on your own infrastructure. You control the test schedule, retention policy, and alert thresholds — with no data shared with third-party analytics platforms.
Principais características de Speedtest Tracker
Automated scheduling
Runs speed tests on a configurable schedule so you build a continuous performance record without any manual intervention.
Historical charts
Visualizes download speed, upload speed, latency, and packet loss over time so you can spot trends and identify recurring issues.
Performance alerts
Notifies you when speeds drop below thresholds you define, enabling proactive troubleshooting before issues impact users.
Lightweight SQLite backend
Stores all test results locally in SQLite with no external database required, keeping the deployment simple and self-contained.
ISP accountability
Maintains a timestamped record of actual connection performance that can be used to validate SLA compliance with your internet provider.
Por que executar Speedtest Tracker na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
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