Implemente Watcharr com instalação de um clique.
Lista de acompanhamento autoalojada para filmes, séries de TV, anime e jogos com interface de utilizador moderna e contas de utilizador integradas.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Watcharr
Watcharr é um rastreador de lista de visualização de código aberto que consolida filmes, séries de TV, animes e videojogos numa única biblioteca autoalojada. Desenvolvido com Go e SvelteKit, obtém metadados de TMDB, IGDB, AniList e Jikan para que cada entrada chegue com cartazes, elenco e detalhes dos episódios sem necessidade de introdução manual.
O autoalojamento no seu próprio VPS mantém o seu histórico de visualização, classificações e atividade de amigos fora de serviços de terceiros como Trakt ou MyAnimeList. A autenticação de utilizador incluída, a sincronização com Jellyfin e Plex, e o armazenamento SQLite leve tornam-no adequado para rastreadores individuais, agregados familiares e pequenas comunidades.
Principais características de Watcharr
Acompanhamento unificado
Acompanhe filmes, séries de TV, anime e jogos lado a lado numa única biblioteca em vez de alternar entre aplicações separadas para cada meio.
Estado e classificações
Marque as entradas como planeadas, a ver, terminadas, em espera ou abandonadas, e anexe classificações pessoais de 10 pontos e pensamentos a cada título.
Fontes ricas de metadados
Obtém pósteres, elenco, listas de episódios e datas de lançamento do TMDB, IGDB, AniList e Jikan para que a sua biblioteca se mantenha precisa sem edições manuais.
Autenticação integrada
Contas de utilizador nativas com início de sessão opcional Jellyfin, Plex e OIDC permitem que agregados familiares e pequenas comunidades partilhem uma instância em segurança.
Feed de atividades e amigos
Siga outros utilizadores na sua instância, navegue pelas suas listas públicas e veja um feed em tempo real de alterações de estado e novas classificações.
Binário Go leve
Um único contentor com SQLite incorporado utiliza o mínimo de CPU e memória, por isso funciona confortavelmente nos planos VPS mais pequenos.
Por que executar Watcharr na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada e fiquei muito impressionado! O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
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