Implemente Sure com instalação de um clique.
Aplicação de finanças pessoais autoalojada para monitorizar o património líquido, contas, transações e investimentos com total propriedade dos dados.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Sure
O Sure é uma aplicação de gestão de finanças pessoais e património de código aberto e mantida pela comunidade, concebida para pessoas que desejam controlo total sobre os seus dados financeiros. Acompanha contas bancárias, investimentos e empréstimos, regista e categoriza transações, monitoriza o património líquido ao longo do tempo e suporta agregados familiares multiutilizador – tudo armazenado numa base de dados PostgreSQL na sua própria infraestrutura.
Ao contrário das ferramentas financeiras alojadas, o Sure é executado inteiramente no seu servidor, sem subscrição SaaS, sem partilha de dados com terceiros e sem risco de descontinuação do serviço. A integração opcional com OpenAI adiciona categorização de transações impulsionada por IA e consultas financeiras em linguagem natural. Um worker Sidekiq em segundo plano gere importações agendadas e notificações, enquanto a aplicação principal serve o painel interativo.
Principais características de Sure
Painel de Controlo de Património Líquido
Agregue todos os saldos de contas numa única vista de património líquido que se atualiza à medida que as transações são registadas, proporcionando uma imagem clara da saúde financeira total.
Gestão de contas
Acompanhe contas à ordem, poupança, cartão de crédito, empréstimo e investimento a partir de uma única interface com histórico completo de transações para cada uma.
Categorização de Transações
Importar, organizar e categorizar transações com automação baseada em regras e substituições manuais para criar relatórios de gastos precisos.
Monitorização de Portefólio de Investimento
Monitoriza as posições acionistas e o desempenho da carteira com dados de preços em tempo real obtidos do Yahoo Finance ou Twelve Data num agendamento configurável.
Assistente Financeiro IA
A integração opcional do OpenAI permite consultas em linguagem natural sobre padrões de gastos e categorização automatizada de transações importadas.
Agregados familiares multi-utilizador
Convide os membros do agregado familiar com as suas próprias contas, enquanto partilham orçamentos e objetivos financeiros na mesma instância autoalojada.
Por que executar Sure na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
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Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada e fiquei muito impressionado! O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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