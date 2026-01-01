O Sure é uma aplicação de gestão de finanças pessoais e património de código aberto e mantida pela comunidade, concebida para pessoas que desejam controlo total sobre os seus dados financeiros. Acompanha contas bancárias, investimentos e empréstimos, regista e categoriza transações, monitoriza o património líquido ao longo do tempo e suporta agregados familiares multiutilizador – tudo armazenado numa base de dados PostgreSQL na sua própria infraestrutura.

Ao contrário das ferramentas financeiras alojadas, o Sure é executado inteiramente no seu servidor, sem subscrição SaaS, sem partilha de dados com terceiros e sem risco de descontinuação do serviço. A integração opcional com OpenAI adiciona categorização de transações impulsionada por IA e consultas financeiras em linguagem natural. Um worker Sidekiq em segundo plano gere importações agendadas e notificações, enquanto a aplicação principal serve o painel interativo.