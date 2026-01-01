O EmonCMS é o backend de código aberto do projeto OpenEnergyMonitor, construído especificamente para dados de energia, temperatura e ambientais de séries temporais. Ao contrário dos dashboards de uso geral, cada componente — desde os pipelines de processamento de entrada até aos motores de armazenamento PHPFina e PHPTimeSeries — é otimizado para anos de dados de sensores de alta resolução em hardware modesto.

O autoalojamento do EmonCMS num VPS mantém as medições domésticas, solares, de bombas de calor e de IoT inteiramente sob o seu controlo, sem limites por feed ou subscrições na cloud. O broker MQTT, MariaDB e stack Redis incluídos aceitam dados de emonPi, emonTx, ESPHome, Home Assistant e qualquer sensor compatível com HTTP ou MQTT.