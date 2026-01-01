Implemente o EmonCMS com instalação de um clique.
Aplicação web de código aberto para registo e visualização de dados de sensores de energia, temperatura e ambientais ao longo do tempo.
Escolha um plano VPS para EmonCMS
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com EmonCMS
O EmonCMS é o backend de código aberto do projeto OpenEnergyMonitor, construído especificamente para dados de energia, temperatura e ambientais de séries temporais. Ao contrário dos dashboards de uso geral, cada componente — desde os pipelines de processamento de entrada até aos motores de armazenamento PHPFina e PHPTimeSeries — é otimizado para anos de dados de sensores de alta resolução em hardware modesto.
O autoalojamento do EmonCMS num VPS mantém as medições domésticas, solares, de bombas de calor e de IoT inteiramente sob o seu controlo, sem limites por feed ou subscrições na cloud. O broker MQTT, MariaDB e stack Redis incluídos aceitam dados de emonPi, emonTx, ESPHome, Home Assistant e qualquer sensor compatível com HTTP ou MQTT.
Principais características de EmonCMS
Fluxos de séries temporais
Motores PHPFina e PHPTimeSeries personalizados armazenam anos de leituras de sensores de alta resolução muito mais eficientemente do que uma base de dados SQL geral.
Entradas MQTT e HTTP
Receba dados de emonPi, emonTx, ESPHome, Home Assistant, ou qualquer dispositivo que possa publicar MQTT ou chamar uma API HTTP.
Processamento de entrada
Encadeie conversões de unidades, acumuladores de potência para energia, limites de taxa e feeds virtuais sem escrever código ou scripts externos.
Painéis de Controlo e Gráficos
Editor de painel de controlo de arrastar e largar com gráficos de várias séries, medidores e gráficos de barras para visualização de sensores em tempo real e históricos.
Apps para consumo de energia
Aplicações pré-definidas para energia solar fotovoltaica, bombas de calor, veículos elétricos e consumo doméstico apresentam perceções sem configuração manual.
REST API e exportações
Ler e escrever cada feed através de uma API REST documentada e exportar dados CSV brutos para análise offline ou cópia de segurança.
Por que executar EmonCMS na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.