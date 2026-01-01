Implemente o Lidarr com instalação de um clique.
Gestor automatizado de coleções de música que monitoriza discografias de artistas e organiza transferências com metadados MusicBrainz.
Escolha um plano VPS para Lidarr
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Lidarr
O Lidarr é um gestor automatizado de biblioteca de música construído sobre a comprovada estrutura arr. Monitoriza discografias de artistas, monitoriza feeds RSS para novos lançamentos de álbuns, aciona transferências através do seu cliente preferido e organiza tudo em pastas devidamente etiquetadas e estruturadas – tudo sem intervenção manual.
Executar o Lidarr num VPS mantém-no ativo 24 horas por dia, 7 dias por semana, garantindo que os novos lançamentos são capturados no momento em que aparecem, mesmo quando as suas máquinas domésticas estão desligadas. Integra-se com o qBittorrent, SABnzbd, NZBGet e outros clientes de transferência, e conecta-se ao Plex, Jellyfin e Emby para atualizar a sua biblioteca de servidor de música após cada aquisição.
Principais características de Lidarr
Monitorização Automática de Lançamentos
Monitorize qualquer artista e descarregue automaticamente novos álbuns, singles e EPs assim que aparecerem nos seus indexadores configurados.
Melhorias de Qualidade do Perfil
Defina os formatos de áudio preferidos e o Lidarr irá substituir automaticamente os ficheiros de menor qualidade por FLAC ou versões com maior bitrate quando estiverem disponíveis.
Metadados MusicBrainz
Enriqueça a sua biblioteca com nomes de artistas precisos, capas de álbuns, datas de lançamento e listas de faixas obtidos do MusicBrainz.
Integração de Servidor de Multimédia
Acione análises de biblioteca do Plex, Jellyfin ou Emby automaticamente após a conclusão das transferências, para que a nova música apareça instantaneamente.
Gestão de Discografia
Veja catálogos completos de artistas, marque os álbuns desejados e acompanhe quais lançamentos estão em falta ou precisam de melhorias de qualidade a partir de um único painel de controlo.
Por que executar Lidarr na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.