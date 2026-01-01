O Lidarr é um gestor automatizado de biblioteca de música construído sobre a comprovada estrutura arr. Monitoriza discografias de artistas, monitoriza feeds RSS para novos lançamentos de álbuns, aciona transferências através do seu cliente preferido e organiza tudo em pastas devidamente etiquetadas e estruturadas – tudo sem intervenção manual.

Executar o Lidarr num VPS mantém-no ativo 24 horas por dia, 7 dias por semana, garantindo que os novos lançamentos são capturados no momento em que aparecem, mesmo quando as suas máquinas domésticas estão desligadas. Integra-se com o qBittorrent, SABnzbd, NZBGet e outros clientes de transferência, e conecta-se ao Plex, Jellyfin e Emby para atualizar a sua biblioteca de servidor de música após cada aquisição.