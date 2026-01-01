Implemente o NZBHydra2 com instalação de um clique.
Motor de meta-pesquisa Usenet que agrega dezenas de indexadores por trás de um único e unificado endpoint de API Newznab.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com NZBHydra2
NZBHydra2 é um motor de meta-pesquisa Usenet que permite consultar dezenas de indexadores — tanto fornecedores Newznab específicos de Usenet como indexadores de torrent Torznab — a partir de uma interface web unificada e através de uma única API compatível com Newznab. Ele deduplica resultados entre fornecedores, aplica as suas preferências de qualidade e categoria, armazena pesquisas em cache e expõe tudo através de um endpoint que Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr e outras ferramentas de automação podem aceder diretamente.
Alojar o NZBHydra2 num VPS oferece à sua stack Arr um agregador único, rápido e controlado pelo proprietário, em vez de apontar cada downloader para cada indexador individualmente — configuração mais simples, menos chamadas de API por fornecedor e estatísticas centralizadas sobre quais indexadores realmente entregam.
Principais características de NZBHydra2
Endpoint Newznab unificado
Agrega dezenas de indexadores atrás de uma única API Newznab e Torznab para que Sonarr, Radarr e Lidarr precisem apenas de uma entrada em vez de muitas.
Desduplicação entre fornecedores
Reconhece lançamentos duplicados entre indexadores, classifica-os pelas suas regras de prioridade e apresenta apenas o melhor resultado por grupo de lançamento.
Cache e estatísticas de pesquisa
Armazena em cache pesquisas recentes e monitoriza a taxa de acertos por indexador, o tempo de resposta e as contagens de obtenção, para que possa ver quais fornecedores estão a ter melhor desempenho.
Filtragem flexível de resultados
Filtros de qualidade, idioma, idade e tamanho por categoria mantêm os lançamentos de baixa qualidade fora do pipeline de automação Arr.
Contas multiutilizador
Contas opcionais por utilizador com permissões baseadas em funções permitem que vários membros da família partilhem o mesmo agregador sem cruzar a visibilidade.
Por que executar NZBHydra2 na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.