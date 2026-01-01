NZBHydra2 é um motor de meta-pesquisa Usenet que permite consultar dezenas de indexadores — tanto fornecedores Newznab específicos de Usenet como indexadores de torrent Torznab — a partir de uma interface web unificada e através de uma única API compatível com Newznab. Ele deduplica resultados entre fornecedores, aplica as suas preferências de qualidade e categoria, armazena pesquisas em cache e expõe tudo através de um endpoint que Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr e outras ferramentas de automação podem aceder diretamente.

Alojar o NZBHydra2 num VPS oferece à sua stack Arr um agregador único, rápido e controlado pelo proprietário, em vez de apontar cada downloader para cada indexador individualmente — configuração mais simples, menos chamadas de API por fornecedor e estatísticas centralizadas sobre quais indexadores realmente entregam.