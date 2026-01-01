O Password Pusher é uma aplicação de código aberto que substitui o perigoso hábito de enviar credenciais por email ou mensagem em texto simples. Em vez de enviar o segredo diretamente, gera um URL de uso único que entrega a carga útil uma vez e depois se apaga com base no número de visualizações, no tempo decorrido ou em ambos. Palavras-passe, ficheiros, URLs e códigos QR são todos suportados, e cada envio pode exigir uma palavra-passe adicional antes de ser revelado.

O alojamento próprio do Password Pusher no seu próprio VPS mantém cada segredo dentro da infraestrutura que controla — nenhum SaaS de terceiros lê, regista ou retém as suas credenciais partilhadas, e o registo de auditoria completo permanece no seu servidor juntamente com os dados.