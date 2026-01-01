Instale o Password Pusher com um clique.
Serviço de código aberto para partilhar palavras-passe, ficheiros e ligações através de URLs autodestrutivas que expiram por número de visualizações ou tempo.
Escolha um plano VPS para Password Pusher
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Password Pusher
O Password Pusher é uma aplicação de código aberto que substitui o perigoso hábito de enviar credenciais por email ou mensagem em texto simples. Em vez de enviar o segredo diretamente, gera um URL de uso único que entrega a carga útil uma vez e depois se apaga com base no número de visualizações, no tempo decorrido ou em ambos. Palavras-passe, ficheiros, URLs e códigos QR são todos suportados, e cada envio pode exigir uma palavra-passe adicional antes de ser revelado.
O alojamento próprio do Password Pusher no seu próprio VPS mantém cada segredo dentro da infraestrutura que controla — nenhum SaaS de terceiros lê, regista ou retém as suas credenciais partilhadas, e o registo de auditoria completo permanece no seu servidor juntamente com os dados.
Principais características de Password Pusher
Links Autodestrutivos
URLs de uso único expiram após um número de visualizações configurado ou um período de tempo, para que os segredos não possam ser relidos ou vazados das caixas de entrada.
Proteção de Frase de Acesso
Adicione uma palavra-passe separada além do link para que um URL intercetado por si só não seja suficiente para revelar o segredo.
Ficheiros e Códigos QR
Envie palavras-passe, ficheiros, URLs e códigos QR através do mesmo fluxo de entrega auditado com políticas de expiração por tipo.
Registo de Auditoria Completo
Monitorização da criação, recuperação e identidade do visualizador para cada envio, com contas opcionais e autenticação de dois fatores para o painel de controlo.
Branding Personalizado
Personalize a interface do utilizador com a sua marca branca, incluindo o seu próprio título, slogan, tema e rodapé, para equipas internas ou implementações para clientes.
API JSON
Integre a partilha de palavras-passe em scripts, pipelines de CI ou ferramentas internas através da API JSON v2 documentada.
Por que executar Password Pusher na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
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Segurança em que pode confiar
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Gestor Docker incorporado
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Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
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Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.