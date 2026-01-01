O Pelican Panel é um fork impulsionado pela comunidade e uma modernização do Pterodactyl, reescrito na mais recente stack Laravel e Filament para proporcionar uma experiência de administração mais rápida, um instalador web integrado e um sistema de plugins para estender o painel sem fazer fork da base de código. Cada servidor de jogos é provisionado no seu próprio contentor Docker isolado através do daemon Wings complementar, mantendo os recursos contidos e o anfitrião seguro.

O autoalojamento do Pelican remove as taxas por servidor do alojamento de jogos gerido e dá aos operadores controlo total sobre a marca, autenticação, eggs e armazenamento de base de dados. Esta implementação inclui o Painel juntamente com MariaDB e Redis — o Wings deve ser instalado separadamente em cada nó que executa servidores de jogos.