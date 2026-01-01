Implemente o Pelican Panel com um clique.
Moderno painel de gestão de servidores de jogos de código aberto e sucessor do Pterodactyl, construído para uma implementação rápida e administração intuitiva.
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O que pode criar com Pelican Panel
O Pelican Panel é um fork impulsionado pela comunidade e uma modernização do Pterodactyl, reescrito na mais recente stack Laravel e Filament para proporcionar uma experiência de administração mais rápida, um instalador web integrado e um sistema de plugins para estender o painel sem fazer fork da base de código. Cada servidor de jogos é provisionado no seu próprio contentor Docker isolado através do daemon Wings complementar, mantendo os recursos contidos e o anfitrião seguro.
O autoalojamento do Pelican remove as taxas por servidor do alojamento de jogos gerido e dá aos operadores controlo total sobre a marca, autenticação, eggs e armazenamento de base de dados. Esta implementação inclui o Painel juntamente com MariaDB e Redis — o Wings deve ser instalado separadamente em cada nó que executa servidores de jogos.
Principais características de Pelican Panel
Instalador Web Inicial
O instalador guiado baseado no navegador orienta na configuração da base de dados e na criação do administrador na primeira visita — não é necessário acesso shell.
Isolamento de Servidor Docker
Os servidores de jogos são executados em contentores dedicados geridos pelo daemon Wings, evitando a contenção de recursos e limitando o raio de impacto caso um servidor seja comprometido.
Sistema de Plugins
O carregador de plugins nativo permite aos administradores instalar pacotes Composer e Yarn diretamente a partir do painel de controlo para estender a funcionalidade sem fazer um 'fork' do código-fonte.
Moderno Filament UI
A interface de administração reconstruída, baseada no Filament, oferece carregamentos de página mais rápidos, saída da consola em tempo real e um fluxo de trabalho mais limpo do que os painéis Pterodactyl legados.
Compatível com Pterodactyl
Importa ovos Pterodactyl existentes e configurações de nó para que os operadores possam migrar para o Pelican sem reconstruir a sua biblioteca de servidores de jogos do zero.
OAuth e SSO
Suporta fornecedores de autenticação externos e autenticação de dois fatores, permitindo que as equipas centralizem o controlo de acesso em todas as ferramentas de infraestrutura.
Por que executar Pelican Panel na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
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Segurança em que pode confiar
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Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
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