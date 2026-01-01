Enclosed é uma aplicação web de código aberto para o envio de notas privadas, encriptadas de ponta a ponta. Utilizando APIs de criptografia nativas do navegador, encripta o conteúdo do lado do cliente antes de chegar ao servidor — o que significa que o anfitrião nunca tem acesso ao texto não encriptado. As notas podem ser configuradas para autodestruição após serem lidas uma vez ou expirar após um período de tempo configurável.

O autoalojamento do Enclosed no seu VPS garante que o armazenamento de notas encriptadas permanece inteiramente na sua própria infraestrutura. Organizações que lidam com credenciais sensíveis, chaves de API ou informações confidenciais obtêm controlo total sobre a residência dos dados e podem aplicar políticas de expiração personalizadas sem depender de serviços alojados por terceiros.