Implemente Enclosed com instalação de um clique.
Aplicação web minimalista para partilhar notas encriptadas privadas com controlos de expiração e proteção por palavra-passe.
Escolha um plano VPS para Enclosed
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Enclosed
Enclosed é uma aplicação web de código aberto para o envio de notas privadas, encriptadas de ponta a ponta. Utilizando APIs de criptografia nativas do navegador, encripta o conteúdo do lado do cliente antes de chegar ao servidor — o que significa que o anfitrião nunca tem acesso ao texto não encriptado. As notas podem ser configuradas para autodestruição após serem lidas uma vez ou expirar após um período de tempo configurável.
O autoalojamento do Enclosed no seu VPS garante que o armazenamento de notas encriptadas permanece inteiramente na sua própria infraestrutura. Organizações que lidam com credenciais sensíveis, chaves de API ou informações confidenciais obtêm controlo total sobre a residência dos dados e podem aplicar políticas de expiração personalizadas sem depender de serviços alojados por terceiros.
Principais características de Enclosed
Encriptação do lado do cliente
As notas são encriptadas no navegador antes da transmissão, utilizando as APIs nativas de Web Crypto, para que o servidor nunca veja o conteúdo não encriptado.
Notas de Auto-Destruição
Defina que as notas expirem após uma única leitura ou uma janela de tempo definida, garantindo que a informação sensível não persista mais tempo do que o necessário.
Proteção de Palavra-passe
Adicione uma palavra-passe opcional a qualquer nota, exigindo que os destinatários se autentiquem antes que o conteúdo possa ser desencriptado e exibido.
Links partilháveis
Cada nota gera um URL único que pode ser enviado por email, chat ou SMS – não é necessária uma conta ou registo para o destinatário.
Implementação Leve
Um único contentor com requisitos mínimos de recursos torna o Enclosed fácil de executar juntamente com outros serviços no mesmo VPS.
Por que executar Enclosed na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
Explore mais aplicações para implementar
Anki Sync Server Enhanced
Servidor de sincronização Anki autoalojado com suporte multiutilizador, cópias de segurança e painel de controlo web