Implemente o MicroBin com instalação de um clique.
Pastebin e partilhador de ficheiros autoalojado leve em Rust com códigos QR, pastes com expiração e encurtador de URL integrado.
Escolha um plano VPS para MicroBin
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com MicroBin
MicroBin é um serviço de pastebin e partilha de ficheiros pequeno, rápido e com todas as funcionalidades, escrito em Rust. Um único binário serve a interface web, o carregamento de ficheiros, a partilha de pastes, o encurtamento de URLs e um painel de administração — sem base de dados externa, sem runtime PHP, sem uma árvore de dependências pesada. A implementação padrão é intencionalmente minimalista para que permaneça utilizável num VPS minúsculo, cobrindo ainda assim os casos de uso comuns para os quais as pessoas autoalojam um pastebin.
Autoalojar o MicroBin no seu próprio VPS mantém os fragmentos partilhados, as capturas de ecrã e os links curtos dentro da sua infraestrutura, em vez de em serviços públicos que analisam padrões de tráfego ou inserem publicidade. Os pastes podem ser protegidos por palavra-passe, definidos para autodestruição após leitura, encriptados do lado do cliente ou fixados para sempre, e cada paste vem com um código QR e um URL curto para uma transferência rápida para dispositivos móveis.
Principais características de MicroBin
Colagens e carregamentos de ficheiros
Partilhe fragmentos de texto e carregue ficheiros de qualquer tipo com limites de tamanho, destaque de sintaxe automático e pré-visualizações incorporadas.
Encurtador de URL integrado
Transforme links longos em URLs curtas e personalizadas, alojadas no seu próprio domínio, sem ter de configurar um serviço de encurtamento de links separado.
Pastas Expiráveis e Autodestrutivas
Escolha janelas de expiração predefinidas, semânticas de autodestruição após leitura, ou fixe as publicações permanentemente para equilibrar a retenção com a privacidade.
Encriptação do lado do cliente
A encriptação opcional do lado do cliente garante que o servidor nunca vê texto não cifrado para fragmentos sensíveis partilhados com uma frase-passe.
Códigos QR e interface de administração
Cada colagem obtém um código QR para transferência móvel, e um painel de administração permite navegar, editar ou eliminar qualquer colagem a partir de um único ecrã.
Único binário Rust
Sem base de dados externa, sem Redis, sem processos em segundo plano – apenas um pequeno processo Rust que é executado confortavelmente nos planos VPS mais pequenos.
Por que executar MicroBin na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
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Segurança em que pode confiar
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Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
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Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
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