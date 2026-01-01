MicroBin é um serviço de pastebin e partilha de ficheiros pequeno, rápido e com todas as funcionalidades, escrito em Rust. Um único binário serve a interface web, o carregamento de ficheiros, a partilha de pastes, o encurtamento de URLs e um painel de administração — sem base de dados externa, sem runtime PHP, sem uma árvore de dependências pesada. A implementação padrão é intencionalmente minimalista para que permaneça utilizável num VPS minúsculo, cobrindo ainda assim os casos de uso comuns para os quais as pessoas autoalojam um pastebin.

Autoalojar o MicroBin no seu próprio VPS mantém os fragmentos partilhados, as capturas de ecrã e os links curtos dentro da sua infraestrutura, em vez de em serviços públicos que analisam padrões de tráfego ou inserem publicidade. Os pastes podem ser protegidos por palavra-passe, definidos para autodestruição após leitura, encriptados do lado do cliente ou fixados para sempre, e cada paste vem com um código QR e um URL curto para uma transferência rápida para dispositivos móveis.