Unmanic é uma ferramenta de otimização de biblioteca de multimédia autoalojada que analisa automaticamente os seus ficheiros e os transcodifica para formatos consistentes usando o FFmpeg. Em vez de converter ficheiros manualmente ou escrever scripts, o Unmanic monitoriza continuamente um diretório de biblioteca, identifica ficheiros que não correspondem às suas predefinições de saída configuradas e os coloca em fila para processamento — tudo gerido através de uma interface web.

Autoalojar o Unmanic num VPS oferece-lhe um pipeline de conversão sempre ativo para a sua coleção de multimédia. Quer esteja a padronizar codecs de vídeo, a reduzir tamanhos de ficheiro ou a processar gravações de DVR, o Unmanic trata das tarefas em segundo plano sem exigir que a sua máquina de secretária permaneça ligada.