Implemente Unmanic com instalação de um clique.
Otimizador de biblioteca de multimédia autoalojado que transcodifica e converte ficheiros automaticamente para os seus formatos preferidos.
Escolha um plano VPS para Unmanic
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Unmanic
Unmanic é uma ferramenta de otimização de biblioteca de multimédia autoalojada que analisa automaticamente os seus ficheiros e os transcodifica para formatos consistentes usando o FFmpeg. Em vez de converter ficheiros manualmente ou escrever scripts, o Unmanic monitoriza continuamente um diretório de biblioteca, identifica ficheiros que não correspondem às suas predefinições de saída configuradas e os coloca em fila para processamento — tudo gerido através de uma interface web.
Autoalojar o Unmanic num VPS oferece-lhe um pipeline de conversão sempre ativo para a sua coleção de multimédia. Quer esteja a padronizar codecs de vídeo, a reduzir tamanhos de ficheiro ou a processar gravações de DVR, o Unmanic trata das tarefas em segundo plano sem exigir que a sua máquina de secretária permaneça ligada.
Principais características de Unmanic
Digitalização automatizada de bibliotecas
Unmanic analisa continuamente o seu diretório de multimédia e enfileira ficheiros que não correspondem às suas predefinições de saída configuradas para processamento.
Transcodificação com tecnologia FFmpeg
Transcodifique vídeo e áudio para qualquer formato ou codec suportado pelo FFmpeg, incluindo H.264, H.265, AV1 e AAC.
Sistema de plugins
Estenda o Unmanic com plugins da comunidade para remover anúncios, renomear ficheiros, comprimir arquivos e muito mais.
Monitor de ficheiros em tempo real
Ficheiros novos ou modificados são detetados automaticamente, de modo que o conteúdo multimédia recém-adicionado é colocado em fila para processamento sem intervenção manual.
Gestão de fila de tarefas
Gerir tarefas de conversão concorrentes com uma fila visual que exibe o progresso em tempo real, o tempo estimado e o histórico de processamento.
Por que executar Unmanic na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
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Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada e fiquei muito impressionado! O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.