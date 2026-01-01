Instale o RSS Bridge com um clique.
Ponte autoalojada que transforma sites sem RSS em feeds limpos e subscrevíveis para qualquer leitor.
Escolha um plano VPS para RSS Bridge
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com RSS Bridge
O RSS Bridge é um serviço PHP de código aberto que gera feeds RSS e Atom para sites que já não os publicam — redes sociais, plataformas de vídeo, portais de notícias, tópicos de fóruns e a vasta gama de páginas que discretamente deixaram de publicar feeds na última década. Ele inclui centenas de pontes mantidas pela comunidade e expõe cada uma como um URL de feed estável ao qual se pode subscrever a partir de qualquer leitor.
Alojar o RSS Bridge no seu próprio VPS mantém a sua lista de leitura privada, evita os limites de taxa e o tempo de inatividade das instâncias públicas que surgem com as implementações comunitárias partilhadas, e permite-lhe definir uma lista de permissões para as pontes que a sua instância expõe. Combinado com um leitor autoalojado como o FreshRSS ou o CommaFeed, coloca-o novamente no controlo de como consome a web aberta.
Principais características de RSS Bridge
Centenas de pontes
Gere feeds de canais do YouTube, cronologias do Mastodon, subreddits do Reddit, páginas do Bandcamp, lançamentos do GitHub, sites de notícias e muitas outras fontes prontas a usar.
Múltiplos formatos de feed
Cada fonte pode ser disponibilizada como Atom, RSS 2.0, MRSS, JSON, HTML ou texto simples para que qualquer leitor, scraper ou consumidor de webhook a possa utilizar.
Lista branca da ponte
Restrinja a sua instância a um conjunto selecionado de pontes através de
whitelist.txt para controlar o uso de recursos e evitar expor scrapers raramente usados.
Obtenção com qualidade de navegador
Agrupa curl-impersonate para que os pedidos pareçam um navegador Chrome real, contornando sites que bloqueiam clientes HTTP padrão.
Pontes personalizadas
Coloque os seus próprios ficheiros
Bridge.php no volume de configuração para extrair qualquer site de que precise sem fazer fork do projeto.
Sem necessidade de contas
UI web sem estado, sem utilizadores, sem base de dados e sem registo – os URLs de feeds são o único estado persistente.
Por que executar RSS Bridge na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
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Segurança em que pode confiar
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Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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