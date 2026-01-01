O RSS Bridge é um serviço PHP de código aberto que gera feeds RSS e Atom para sites que já não os publicam — redes sociais, plataformas de vídeo, portais de notícias, tópicos de fóruns e a vasta gama de páginas que discretamente deixaram de publicar feeds na última década. Ele inclui centenas de pontes mantidas pela comunidade e expõe cada uma como um URL de feed estável ao qual se pode subscrever a partir de qualquer leitor.

Alojar o RSS Bridge no seu próprio VPS mantém a sua lista de leitura privada, evita os limites de taxa e o tempo de inatividade das instâncias públicas que surgem com as implementações comunitárias partilhadas, e permite-lhe definir uma lista de permissões para as pontes que a sua instância expõe. Combinado com um leitor autoalojado como o FreshRSS ou o CommaFeed, coloca-o novamente no controlo de como consome a web aberta.