O Matrix Synapse é o homeserver de referência para o protocolo de comunicação aberto Matrix, permitindo mensagens em tempo real, chamadas de voz e vídeo, partilha de ficheiros e encriptação ponto a ponto através de uma rede federada de servidores. Confiado por governos, universidades e empresas em todo o mundo, o Synapse permite que os seus utilizadores comuniquem de forma segura, mantendo todos os dados na sua própria infraestrutura.

A federação permite que o seu servidor se conecte perfeitamente com outros servidores Matrix, para que os seus utilizadores possam contactar qualquer pessoa na rede global Matrix. Com pontes para Slack, Discord, IRC e Telegram, o Synapse integra-se em fluxos de trabalho de comunicação existentes sem forçar todos para uma única plataforma.