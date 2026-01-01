Implemente o Matrix Synapse com instalação de um clique.
Servidor de chat descentralizado e encriptado de ponta a ponta para comunicação segura em tempo real com suporte total de federação.
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O que pode criar com Matrix Synapse
O Matrix Synapse é o homeserver de referência para o protocolo de comunicação aberto Matrix, permitindo mensagens em tempo real, chamadas de voz e vídeo, partilha de ficheiros e encriptação ponto a ponto através de uma rede federada de servidores. Confiado por governos, universidades e empresas em todo o mundo, o Synapse permite que os seus utilizadores comuniquem de forma segura, mantendo todos os dados na sua própria infraestrutura.
A federação permite que o seu servidor se conecte perfeitamente com outros servidores Matrix, para que os seus utilizadores possam contactar qualquer pessoa na rede global Matrix. Com pontes para Slack, Discord, IRC e Telegram, o Synapse integra-se em fluxos de trabalho de comunicação existentes sem forçar todos para uma única plataforma.
Principais características de Matrix Synapse
Encriptação ponto a ponto
Todas as mensagens privadas e conversas de grupo são encriptadas por predefinição, garantindo que os dados permanecem privados mesmo dos administradores de servidor.
Suporte à Federação
Comunique com os utilizadores em qualquer servidor Matrix em todo o mundo através de uma federação inter-servidores contínua.
Pontes da plataforma
Ligue-se a Slack, Discord, IRC, Telegram e outras plataformas através de pontes de protocolo.
Quartos e espaços
Organize conversas com salas, espaços, tópicos, reações e edição de mensagens para uma comunicação estruturada.
Chamadas de voz e vídeo
Faça chamadas de voz e vídeo VoIP diretamente nos clientes Matrix, sem serviços externos.
Integração SSO
Autenticar utilizadores através de fornecedores OIDC, SAML e CAS para início de sessão único empresarial.
Por que executar Matrix Synapse na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
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Segurança em que pode confiar
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Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
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Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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