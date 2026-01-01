Instale o OpenTTD com um clique.
Servidor de jogo multijogador de código aberto para o clássico Transport Tycoon Deluxe, suportando até 255 jogadores simultâneos.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com OpenTTD
OpenTTD é uma reimplementação gratuita e de código aberto de Transport Tycoon Deluxe, o marcante jogo de simulação de transportes. Executado como um servidor multijogador dedicado, permite que até 255 jogadores construam e compitam simultaneamente em redes rodoviárias, ferroviárias, marítimas e aéreas, através de mapas gerados processualmente ou criados manualmente. Décadas de desenvolvimento da comunidade adicionaram novos tipos de mapas, melhoraram os oponentes de IA e um rico ecossistema de pacotes de conteúdo NewGRF para veículos, indústrias e estilos de cidades.
Alojar o seu próprio servidor OpenTTD num VPS oferece controlo total sobre as configurações do jogo, mods, acesso de jogadores e visibilidade do servidor – quer pretenda um jogo privado com amigos ou um servidor listado publicamente e detetável através do OpenTTD Game Coordinator.
Principais características de OpenTTD
Apoio Multijogador Massivo
Aloje até 255 jogadores simultâneos com suporte integrado para modos de jogo públicos, apenas por convite e protegidos por palavra-passe.
Suporte de Mod NewGRF
Estenda o seu servidor com pacotes de conteúdo NewGRF criados pela comunidade que adicionam novos veículos, indústrias, tipos de terreno e estilos visuais.
Persistência de Jogo Guardado
Intervalos de gravação automática configuráveis e um volume de dados persistente protegem o progresso do jogo e permitem um retrocesso fácil para qualquer sessão anterior.
Descoberta de Servidor Público
Regista-se automaticamente com o OpenTTD Game Coordinator para que jogadores de todo o mundo possam encontrar e aderir ao seu servidor a partir do navegador de servidores no jogo.
Jogabilidade Clássica Revivida
Reimplementação fiel de Transport Tycoon Deluxe com décadas de melhorias na jogabilidade, novos geradores de mapas e adversários de IA aprimorados.
Por que executar OpenTTD na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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