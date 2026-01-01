OpenTTD é uma reimplementação gratuita e de código aberto de Transport Tycoon Deluxe, o marcante jogo de simulação de transportes. Executado como um servidor multijogador dedicado, permite que até 255 jogadores construam e compitam simultaneamente em redes rodoviárias, ferroviárias, marítimas e aéreas, através de mapas gerados processualmente ou criados manualmente. Décadas de desenvolvimento da comunidade adicionaram novos tipos de mapas, melhoraram os oponentes de IA e um rico ecossistema de pacotes de conteúdo NewGRF para veículos, indústrias e estilos de cidades.

Alojar o seu próprio servidor OpenTTD num VPS oferece controlo total sobre as configurações do jogo, mods, acesso de jogadores e visibilidade do servidor – quer pretenda um jogo privado com amigos ou um servidor listado publicamente e detetável através do OpenTTD Game Coordinator.