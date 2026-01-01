Implemente Kapowarr com instalação de um clique.
Gestor de biblioteca de banda desenhada autoalojado que descarrega, organiza e gere automaticamente a sua coleção de banda desenhada digital.
Escolha um plano VPS para Kapowarr
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Kapowarr
O Kapowarr é um gestor de biblioteca de banda desenhada autoalojado, construído para o ecossistema arr, concebido para automatizar o descarregamento, a renomeação e a organização de edições digitais de banda desenhada, volumes e romances gráficos. Tal como o Sonarr para séries de TV ou o Radarr para filmes, o Kapowarr permite-lhe adicionar títulos que deseja seguir e depois procura e descarrega automaticamente novas edições à medida que estas ficam disponíveis a partir de uma variedade de fontes suportadas.
A aplicação pode importar bibliotecas de banda desenhada existentes, converter formatos de ficheiro e organizar ficheiros de acordo com esquemas de nomenclatura personalizáveis. Executar o Kapowarr num VPS mantém a sua biblioteca acessível a partir de qualquer lugar, enquanto automatiza o trabalho de manutenção que, de outra forma, exigiria um esforço manual contínuo.
Principais características de Kapowarr
Transferências automatizadas de problemas
Adicione volumes que deseja seguir e o Kapowarr pesquisa e descarrega automaticamente novas edições assim que são lançadas.
Importação e organização de bibliotecas
Importe uma biblioteca de BD existente e deixe o Kapowarr renomear, mover e organizar ficheiros de acordo com o seu esquema de nomenclatura preferido.
Transferência multi-origem
Descarregue de links DDL, Pixeldrain, Mega e muitas outras fontes com preferências de qualidade e formato configuráveis.
Conversão de formato
Extraia e converta automaticamente os ficheiros de arquivo descarregados para o formato de banda desenhada preferido durante o processo de importação.
Pesquisa manual e automática
Utilize pesquisa monitorizada com um clique para obter volumes inteiros automaticamente, ou navegue e escolha lançamentos específicos com pesquisa manual.
Por que executar Kapowarr na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.