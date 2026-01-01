O Kapowarr é um gestor de biblioteca de banda desenhada autoalojado, construído para o ecossistema arr, concebido para automatizar o descarregamento, a renomeação e a organização de edições digitais de banda desenhada, volumes e romances gráficos. Tal como o Sonarr para séries de TV ou o Radarr para filmes, o Kapowarr permite-lhe adicionar títulos que deseja seguir e depois procura e descarrega automaticamente novas edições à medida que estas ficam disponíveis a partir de uma variedade de fontes suportadas.

A aplicação pode importar bibliotecas de banda desenhada existentes, converter formatos de ficheiro e organizar ficheiros de acordo com esquemas de nomenclatura personalizáveis. Executar o Kapowarr num VPS mantém a sua biblioteca acessível a partir de qualquer lugar, enquanto automatiza o trabalho de manutenção que, de outra forma, exigiria um esforço manual contínuo.