Implemente o Convex com instalação de um clique.
Plataforma de base de dados reativa e de código aberto com consultas em tempo real, transações ACID e funções sem servidor para aplicações modernas.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Convex
O Convex é uma plataforma de base de dados reativa que reimagina a arquitetura de backend para aplicações modernas. Combina uma base de dados de documentos com subscrições de consulta em tempo real, transações ACID e funções sem servidor que são executadas diretamente juntamente com os seus dados — tudo numa única plataforma integrada. Quando os dados são alterados, cada cliente subscrito é atualizado automaticamente sem sondagem ou gestão manual de WebSocket.
Autoalojar o Convex no seu VPS oferece-lhe computação dedicada para um desempenho consistente da base de dados e total soberania dos dados, o que é crítico para aplicações que lidam com dados de utilizador sujeitos a regulamentos de privacidade. Esta implementação inclui o backend Convex para armazenamento de dados e execução de funções, e o painel de controlo para gerir a sua base de dados, monitorizar consultas e implementar funções sem servidor. Após o primeiro lançamento, gere uma chave de administrador executando: docker compose exec backend ./generate_admin_key.sh
Principais características de Convex
Consultas reativas em tempo real
As consultas enviam automaticamente atualizações para os clientes conectados assim que os dados são alterados, sem polling ou código WebSocket manual.
transações ACID
Cada operação de escrita é totalmente transacional, garantindo a consistência dos dados em atualizações concorrentes em aplicações multiutilizador.
Funções Serverless
Escreva a lógica de backend como funções TypeScript que são executadas diretamente dentro do motor da base de dados, co-localizadas com os seus dados.
Armazenamento de ficheiros integrado
Armazene e sirva ficheiros nativamente sem configurar um serviço de armazenamento de objetos separado ou integração de CDN.
Depuração de viagem no tempo
Inspecione os estados históricos dos dados e reproduza consultas anteriores para diagnosticar erros sem os reproduzir em produção.
Por que executar Convex na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.