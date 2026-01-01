O Convex é uma plataforma de base de dados reativa que reimagina a arquitetura de backend para aplicações modernas. Combina uma base de dados de documentos com subscrições de consulta em tempo real, transações ACID e funções sem servidor que são executadas diretamente juntamente com os seus dados — tudo numa única plataforma integrada. Quando os dados são alterados, cada cliente subscrito é atualizado automaticamente sem sondagem ou gestão manual de WebSocket.

Autoalojar o Convex no seu VPS oferece-lhe computação dedicada para um desempenho consistente da base de dados e total soberania dos dados, o que é crítico para aplicações que lidam com dados de utilizador sujeitos a regulamentos de privacidade. Esta implementação inclui o backend Convex para armazenamento de dados e execução de funções, e o painel de controlo para gerir a sua base de dados, monitorizar consultas e implementar funções sem servidor. Após o primeiro lançamento, gere uma chave de administrador executando: docker compose exec backend ./generate_admin_key.sh