Implemente Grimmory com um clique.
Gestor de biblioteca digital autoalojado para ebooks, banda desenhada e audiolivros com metadados automáticos e um leitor integrado.
Escolha um plano VPS para Grimmory
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Grimmory
Grimmory é um gestor abrangente de coleções de livros autoalojado que transforma ficheiros digitais dispersos numa biblioteca lindamente organizada. Suporta ebooks (EPUB, MOBI, AZW), PDFs, banda desenhada (CBZ, CBR) e audiolivros (M4B, MP3), e obtém automaticamente títulos, capas, descrições e géneros do Google Books, Open Library e Amazon no momento em que os ficheiros são adicionados.
O autoalojamento no seu VPS elimina quotas de armazenamento, dependência de plataforma e monitorização de conteúdo comuns em serviços comerciais de ebooks. A sua biblioteca completa — juntamente com o progresso de leitura, destaques e contas multiutilizador — permanece no hardware que possui, acessível a partir de qualquer navegador ou sincronizada com e-readers Kobo via OPDS.
Principais características de Grimmory
Enriquecimento Automático de Metadados
A arte da capa, os detalhes do autor, as descrições e os géneros são obtidos automaticamente do Google Livros, Open Library e Amazon quando os livros são importados.
Leitor Multiformato Integrado
Leia ficheiros EPUB, MOBI, AZW, PDF, CBZ e CBR diretamente no navegador com temas personalizáveis, tamanhos de letra e acompanhamento do progresso de leitura.
Kobo e Sincronização OPDS
Sincronize a biblioteca e a posição de leitura com e-readers Kobo e qualquer aplicação compatível com OPDS para uma leitura offline contínua em dispositivos dedicados.
BookDrop Autoimportação
Coloque novos ficheiros numa pasta monitorizada e o Grimmory importa-os automaticamente – não são necessários carregamentos manuais ou introdução de metadados.
Suporte multi-utilizador
Crie contas individuais com históricos de leitura separados e níveis de permissão, tornando o Grimmory ideal para famílias e grupos de leitura que partilham uma biblioteca.
Por que executar Grimmory na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.