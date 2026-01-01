Grimmory é um gestor abrangente de coleções de livros autoalojado que transforma ficheiros digitais dispersos numa biblioteca lindamente organizada. Suporta ebooks (EPUB, MOBI, AZW), PDFs, banda desenhada (CBZ, CBR) e audiolivros (M4B, MP3), e obtém automaticamente títulos, capas, descrições e géneros do Google Books, Open Library e Amazon no momento em que os ficheiros são adicionados.

O autoalojamento no seu VPS elimina quotas de armazenamento, dependência de plataforma e monitorização de conteúdo comuns em serviços comerciais de ebooks. A sua biblioteca completa — juntamente com o progresso de leitura, destaques e contas multiutilizador — permanece no hardware que possui, acessível a partir de qualquer navegador ou sincronizada com e-readers Kobo via OPDS.