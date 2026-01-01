Label Studio é a plataforma de rotulagem de dados de código aberto mais popular, com mais de 27 000 estrelas no GitHub, suportando anotação em todos os principais tipos de dados — texto, imagens, áudio, vídeo, HTML, séries temporais e combinações multimodais. As equipas utilizam-no para construir conjuntos de dados de treino de alta qualidade com modelos de rotulagem personalizáveis, anotação assistida por ML e métricas de concordância entre anotadores.

A auto-hospedagem do Label Studio no seu próprio VPS mantém os dados de treino sensíveis — imagens médicas, documentos financeiros, conteúdo empresarial proprietário — inteiramente dentro da sua infraestrutura, sem taxas por utilizador ou por anotação. Esta implementação emparelha o Label Studio com o PostgreSQL 16 para armazenamento fiável de projetos e anotações.