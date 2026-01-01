Implemente o Label Studio com instalação de um clique.
Plataforma de rotulagem de dados de código aberto para anotar texto, imagens, áudio, vídeo e dados de séries temporais para modelos de aprendizagem automática.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Label Studio
Label Studio é a plataforma de rotulagem de dados de código aberto mais popular, com mais de 27 000 estrelas no GitHub, suportando anotação em todos os principais tipos de dados — texto, imagens, áudio, vídeo, HTML, séries temporais e combinações multimodais. As equipas utilizam-no para construir conjuntos de dados de treino de alta qualidade com modelos de rotulagem personalizáveis, anotação assistida por ML e métricas de concordância entre anotadores.
A auto-hospedagem do Label Studio no seu próprio VPS mantém os dados de treino sensíveis — imagens médicas, documentos financeiros, conteúdo empresarial proprietário — inteiramente dentro da sua infraestrutura, sem taxas por utilizador ou por anotação. Esta implementação emparelha o Label Studio com o PostgreSQL 16 para armazenamento fiável de projetos e anotações.
Principais características de Label Studio
Anotação Multitipo
Rotule texto, imagens, áudio, vídeo e dados de séries temporais com mais de 50 tipos de modelos personalizáveis a partir de uma única plataforma.
Rotulagem Assistida por ML
Ligue um backend de ML para pré-rotular dados automaticamente, permitindo que os anotadores revejam e corrijam as previsões em vez de rotular do zero.
Fluxos de trabalho de aprendizagem ativa
Priorize as amostras mais incertas ou informativas para rotulagem, de forma a maximizar a melhoria do modelo por hora de anotação.
Colaboração em Equipa
Atribua tarefas a vários anotadores e monitorize o acordo entre anotadores para garantir a qualidade consistente dos rótulos.
Exportar Formato ML
Exporte anotações concluídas diretamente para COCO, VOC, YOLO e outros formatos populares para treino imediato de modelos.
Por que executar Label Studio na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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