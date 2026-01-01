O Huginn é uma plataforma de automação de código aberto que lhe permite criar agentes para monitorizar sites, monitorizar alterações de dados, agregar conteúdo e executar fluxos de trabalho de várias etapas – tudo na sua própria infraestrutura. Pense nele como um IFTTT ou Zapier autoalojado, sem limites de taxa e sem taxas de subscrição. Os agentes podem observar eventos, transformar e encaminhar dados entre serviços, enviar notificações e coordenar pipelines complexos através de uma interface web visual.

Executar o Huginn no seu VPS significa que os fluxos de trabalho de automação são executados de forma fiável 24 horas por dia, com acesso total a sistemas internos e fontes de dados privadas que os serviços de automação baseados na cloud não conseguem alcançar, mantendo as suas chaves de API e lógica de negócio inteiramente sob o seu controlo.