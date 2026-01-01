Implemente Huginn com um clique.
Plataforma de automação autoalojada para criar agentes de monitorização inteligentes que monitorizam a web e agem em seu nome.
Escolha um plano VPS para Huginn
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Huginn
O Huginn é uma plataforma de automação de código aberto que lhe permite criar agentes para monitorizar sites, monitorizar alterações de dados, agregar conteúdo e executar fluxos de trabalho de várias etapas – tudo na sua própria infraestrutura. Pense nele como um IFTTT ou Zapier autoalojado, sem limites de taxa e sem taxas de subscrição. Os agentes podem observar eventos, transformar e encaminhar dados entre serviços, enviar notificações e coordenar pipelines complexos através de uma interface web visual.
Executar o Huginn no seu VPS significa que os fluxos de trabalho de automação são executados de forma fiável 24 horas por dia, com acesso total a sistemas internos e fontes de dados privadas que os serviços de automação baseados na cloud não conseguem alcançar, mantendo as suas chaves de API e lógica de negócio inteiramente sob o seu controlo.
Principais características de Huginn
Construtor de Agente Personalizado
Crie agentes de monitorização e automação através de uma interface visual sem escrever código, ligando serviços web e fontes de dados em fluxos de trabalho.
Monitorização do site
Monitorize as alterações de conteúdo em qualquer site e acione ações quando os preços caem, notícias surgem ou palavras-chave específicas são detetadas.
Execução Agendada
Execute os agentes em agendamentos tipo cron ou acione-os por eventos, garantindo que as automações sensíveis ao tempo nunca percam a sua janela.
Transformação de Dados
Filtrar, analisar e reformatar dados entre passos utilizando agentes de transformação incorporados que lidam com padrões JSON, XML e regex.
Suporte Multi-utilizador
As permissões baseadas em funções permitem às equipas partilhar e colaborar em fluxos de trabalho de automação sem expor credenciais sensíveis de agente.
Por que executar Huginn na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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