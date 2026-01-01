Donetick é uma aplicação de gestão de tarefas autoalojada, concebida especificamente para espaços de habitação partilhados e pequenos grupos. Vai além de simples listas de tarefas ao fornecer estratégias de atribuição inteligentes — incluindo rotação aleatória e equilíbrio de carga de trabalho com base no histórico de conclusão — para que as responsabilidades recorrentes sejam distribuídas de forma justa entre todos os membros, sem necessidade de coordenação manual.

O agendamento flexível suporta padrões de recorrência diários, semanais, mensais e personalizados, enquanto as integrações com Telegram e Pushover fornecem lembretes atempados. O suporte a etiquetas NFC permite aos membros concluir tarefas instantaneamente ao tocar numa etiqueta no local relevante. A compatibilidade com SSO e OIDC significa que o Donetick se integra em configurações de identidade existentes, e o backend leve SQLite mantém a implementação simples. O autoalojamento oferece total privacidade de dados sem taxas de subscrição.