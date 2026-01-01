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Velocidade de rede de 1 Gbps
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Datacenters em todo o mundo
Domínio gratuito durante 1 ano
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Todos os planos são pagos antecipadamente. A mensalidade reflete o preço total do plano, dividido pelo número de meses do seu plano.

O que pode criar com Donetick

Donetick é uma aplicação de gestão de tarefas autoalojada, concebida especificamente para espaços de habitação partilhados e pequenos grupos. Vai além de simples listas de tarefas ao fornecer estratégias de atribuição inteligentes — incluindo rotação aleatória e equilíbrio de carga de trabalho com base no histórico de conclusão — para que as responsabilidades recorrentes sejam distribuídas de forma justa entre todos os membros, sem necessidade de coordenação manual.

O agendamento flexível suporta padrões de recorrência diários, semanais, mensais e personalizados, enquanto as integrações com Telegram e Pushover fornecem lembretes atempados. O suporte a etiquetas NFC permite aos membros concluir tarefas instantaneamente ao tocar numa etiqueta no local relevante. A compatibilidade com SSO e OIDC significa que o Donetick se integra em configurações de identidade existentes, e o backend leve SQLite mantém a implementação simples. O autoalojamento oferece total privacidade de dados sem taxas de subscrição.

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O que pode criar com {name}

Principais características de Donetick

Atribuição inteligente de tarefas

Distribui tarefas de forma justa utilizando atribuição aleatória ou equilíbrio de carga de trabalho com base no histórico de conclusão de cada membro.

Recorrência flexível

Suporta horários diários, semanais, mensais e personalizados para que cada rotina – desde a lavagem diária da loiça até às limpezas profundas mensais – se mantenha em dia.

Notificações push

Integra-se com o Telegram e o Pushover para enviar lembretes e alertas de atraso diretamente para os dispositivos dos membros.

Suporte a tags NFC

Coloque etiquetas NFC em locais relevantes pela casa para que os membros possam marcar tarefas como concluídas instantaneamente com um toque no telemóvel.

Início de sessão SSO e OIDC

Conecta-se a fornecedores de identidade existentes através de Single Sign-On e OpenID Connect para uma gestão de utilizadores fluida.

Por que executar Donetick na Hostinger

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Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.

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Gestor Docker incorporado

Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.

Gestor Docker incorporado

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Gestor Docker incorporado

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Alojamento VPS Docker em que pode confiar

Gad Iradufasha
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Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.

Maxim Shishkin
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Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀

Noel
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Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.

Omkar
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Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.

Sylvain
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Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
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O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.

Martin K
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A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.

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