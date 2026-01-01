Implemente Donetick com instalação de um clique.
Gestor de tarefas colaborativo de código aberto para organizar as tarefas domésticas e responsabilidades recorrentes entre vários utilizadores.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Donetick
Donetick é uma aplicação de gestão de tarefas autoalojada, concebida especificamente para espaços de habitação partilhados e pequenos grupos. Vai além de simples listas de tarefas ao fornecer estratégias de atribuição inteligentes — incluindo rotação aleatória e equilíbrio de carga de trabalho com base no histórico de conclusão — para que as responsabilidades recorrentes sejam distribuídas de forma justa entre todos os membros, sem necessidade de coordenação manual.
O agendamento flexível suporta padrões de recorrência diários, semanais, mensais e personalizados, enquanto as integrações com Telegram e Pushover fornecem lembretes atempados. O suporte a etiquetas NFC permite aos membros concluir tarefas instantaneamente ao tocar numa etiqueta no local relevante. A compatibilidade com SSO e OIDC significa que o Donetick se integra em configurações de identidade existentes, e o backend leve SQLite mantém a implementação simples. O autoalojamento oferece total privacidade de dados sem taxas de subscrição.
Principais características de Donetick
Atribuição inteligente de tarefas
Distribui tarefas de forma justa utilizando atribuição aleatória ou equilíbrio de carga de trabalho com base no histórico de conclusão de cada membro.
Recorrência flexível
Suporta horários diários, semanais, mensais e personalizados para que cada rotina – desde a lavagem diária da loiça até às limpezas profundas mensais – se mantenha em dia.
Notificações push
Integra-se com o Telegram e o Pushover para enviar lembretes e alertas de atraso diretamente para os dispositivos dos membros.
Suporte a tags NFC
Coloque etiquetas NFC em locais relevantes pela casa para que os membros possam marcar tarefas como concluídas instantaneamente com um toque no telemóvel.
Início de sessão SSO e OIDC
Conecta-se a fornecedores de identidade existentes através de Single Sign-On e OpenID Connect para uma gestão de utilizadores fluida.
Por que executar Donetick na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
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Segurança em que pode confiar
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Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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O AppFlowy é um espaço de trabalho de código aberto com tecnologia de IA e uma alternativa ao Notion