Blinko é uma plataforma autoalojada que unifica a captura rápida de notas, a gestão de tarefas e a pesquisa aprimorada por IA numa única aplicação. A sua interface estilo microblogging é otimizada para registar ideias instantaneamente, enquanto o suporte completo a Markdown, a etiquetagem e a integração opcional de IA com OpenAI ou Ollama mantêm essas ideias organizadas e detetáveis ao longo do tempo.

Ao contrário dos serviços comerciais de tomada de notas, o autoalojamento do Blinko mantém cada pensamento, plano e nota de pesquisa inteiramente dentro da sua infraestrutura — sem análise por terceiros, sem limites de armazenamento e sem custos por consulta. As notas podem permanecer privadas ou ser partilhadas publicamente a partir da mesma implementação.