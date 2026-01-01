Implemente o Blinko com instalação de um clique.
Plataforma de anotações de código aberto com tecnologia de IA que combina microblogging, gestão de tarefas e pesquisa inteligente.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Blinko
Blinko é uma plataforma autoalojada que unifica a captura rápida de notas, a gestão de tarefas e a pesquisa aprimorada por IA numa única aplicação. A sua interface estilo microblogging é otimizada para registar ideias instantaneamente, enquanto o suporte completo a Markdown, a etiquetagem e a integração opcional de IA com OpenAI ou Ollama mantêm essas ideias organizadas e detetáveis ao longo do tempo.
Ao contrário dos serviços comerciais de tomada de notas, o autoalojamento do Blinko mantém cada pensamento, plano e nota de pesquisa inteiramente dentro da sua infraestrutura — sem análise por terceiros, sem limites de armazenamento e sem custos por consulta. As notas podem permanecer privadas ou ser partilhadas publicamente a partir da mesma implementação.
Principais características de Blinko
Captura sem atrito
A entrada em estilo microblogging permite registar ideias em segundos, sem navegar por estruturas de pastas ou escolher modelos primeiro.
Pesquisa com IA
Ligue o OpenAI ou um modelo Ollama local para consultar as suas notas em linguagem simples, apresentando entradas relevantes mesmo quando não se lembra das palavras-chave exatas.
Markdown e Suporte a Tarefas
Formate notas com Markdown completo e incorpore listas de verificação de tarefas para que a mesma ferramenta lide tanto com capturas rápidas quanto com o acompanhamento estruturado de projetos.
Notas Públicas ou Privadas
Escolha a visibilidade por nota, permitindo manter uma base de conhecimento privada enquanto publica seletivamente conteúdo como um microblog sem uma plataforma separada.
Portabilidade de Dados
Cópias de segurança automáticas e a funcionalidade de importação/exportação garantem que as suas notas permanecem acessíveis e migráveis, independentemente das alterações na plataforma.
Por que executar Blinko na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.