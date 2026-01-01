Implementar Trino com instalação de um clique.
Motor de consulta SQL distribuído e rápido para executar análises federadas em data lakes, armazéns de dados e bases de dados operacionais.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Trino
O Trino é um motor de consulta SQL distribuído de alto desempenho, originalmente desenvolvido no Facebook como Presto e agora mantido pela Trino Software Foundation. Permite que analistas e engenheiros executem consultas interativas ANSI SQL em diversas fontes de dados heterogéneas — armazenamento de objetos, bases de dados relacionais, brokers de mensagens e índices de pesquisa — unindo-as e agregando-as como se residissem num único armazém, sem ETL ou movimentação de dados.
Autoalojar o Trino no seu VPS dá às equipas de dados uma camada de consulta federada que controlam totalmente, sem taxas por consulta e sem dependência de fornecedor. A interface web incluída exibe consultas em execução, utilização dos workers e planos de execução para que os operadores possam depurar o desempenho e otimizar os recursos do cluster diretamente a partir do navegador.
Principais características de Trino
Consultas SQL Federadas
Ligue dezenas de fontes de dados através de conectores plugáveis e faça a junção entre elas numa única instrução ANSI SQL, sem staging ou ETL.
Motor massivamente paralelo
A execução vetorizada em memória e o planeamento de consultas adaptativo proporcionam latência interativa em lagos e armazéns de dados à escala de terabytes.
Catálogo de conectores rico
Conectores oficiais para Iceberg, Delta Lake, Hudi, Hive, PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Kafka, Elasticsearch, Cassandra e muito mais.
Consola web integrada
A interface de utilizador baseada no navegador apresenta consultas em execução e concluídas, a saúde dos workers, métricas ao nível da fase e planos de execução para uma depuração de desempenho rápida.
ANSI SQL com extensões
SQL padrão completo com funções de janela, joins laterais, arrays, mapas, JSON, tipos geoespaciais e funções definidas pelo utilizador.
JDBC, ODBC e Python
Drivers e clientes de integração direta conectam ferramentas de BI como Tableau, Superset e Metabase, além de notebooks de ciência de dados e pipelines de ETL.
Por que executar Trino na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
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Segurança em que pode confiar
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Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada e fiquei muito impressionado! O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.