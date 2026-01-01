O Trino é um motor de consulta SQL distribuído de alto desempenho, originalmente desenvolvido no Facebook como Presto e agora mantido pela Trino Software Foundation. Permite que analistas e engenheiros executem consultas interativas ANSI SQL em diversas fontes de dados heterogéneas — armazenamento de objetos, bases de dados relacionais, brokers de mensagens e índices de pesquisa — unindo-as e agregando-as como se residissem num único armazém, sem ETL ou movimentação de dados.

Autoalojar o Trino no seu VPS dá às equipas de dados uma camada de consulta federada que controlam totalmente, sem taxas por consulta e sem dependência de fornecedor. A interface web incluída exibe consultas em execução, utilização dos workers e planos de execução para que os operadores possam depurar o desempenho e otimizar os recursos do cluster diretamente a partir do navegador.