Implemente o Khoj com instalação de um clique.
Assistente de IA de código aberto que conversa com os seus documentos, pesquisa na web e executa código usando o modelo de IA da sua escolha.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Khoj
O Khoj é um assistente de IA pessoal gratuito e de código aberto que se conecta aos seus documentos, notas e ficheiros e lhe permite fazer perguntas sobre eles em linguagem natural. Funciona com qualquer principal fornecedor de IA – OpenAI, Anthropic, Google Gemini, ou uma instância local do Ollama a correr no mesmo VPS – e aumenta as suas respostas com pesquisa web em tempo real via SearXNG e execução isolada de código Python via Terrarium.
Autoalojar o Khoj significa que os seus documentos, conversas e histórico de consultas permanecem na sua própria infraestrutura. Os seus ficheiros nunca são enviados para além do fornecedor de modelo de IA que configura explicitamente, dando-lhe controlo total sobre que dados são partilhados e com quem.
Principais características de Khoj
Converse com Documentos
Indexe os PDFs, notas e ficheiros e faça perguntas sobre eles em linguagem natural – o Khoj recupera o contexto relevante e as respostas utilizando o seu modelo de IA escolhido.
Integração de Pesquisa Web
O SearXNG integrado permite ao Khoj obter e resumir informação atual da web sem encaminhar as consultas através de uma API de pesquisa de terceiros.
Sandbox de Execução de Código
Execute código Python numa sandbox isolada do Terrarium para que o Khoj possa realizar cálculos, análise de dados e tarefas de script como parte de uma conversa.
Qualquer Fornecedor de Modelo de IA
Conecte o OpenAI, Anthropic, Google Gemini, ou uma instância local do Ollama – mude de fornecedores sem alterar a forma como interage com o Khoj.
Privado de raiz
Todos os documentos, conversas e embeddings permanecem no seu VPS — nada é partilhado além do fornecedor do modelo de IA que configura.
Por que executar Khoj na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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