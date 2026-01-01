O Khoj é um assistente de IA pessoal gratuito e de código aberto que se conecta aos seus documentos, notas e ficheiros e lhe permite fazer perguntas sobre eles em linguagem natural. Funciona com qualquer principal fornecedor de IA – OpenAI, Anthropic, Google Gemini, ou uma instância local do Ollama a correr no mesmo VPS – e aumenta as suas respostas com pesquisa web em tempo real via SearXNG e execução isolada de código Python via Terrarium.

Autoalojar o Khoj significa que os seus documentos, conversas e histórico de consultas permanecem na sua própria infraestrutura. Os seus ficheiros nunca são enviados para além do fornecedor de modelo de IA que configura explicitamente, dando-lhe controlo total sobre que dados são partilhados e com quem.