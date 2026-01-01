Implemente Livebook com instalação de um clique.
Notebooks Elixir interativos e colaborativos para ciência de dados, automação e exploração de código em tempo real.
Escolha um plano VPS para Livebook
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Livebook
O Livebook é uma aplicação web de código aberto para escrever notebooks Elixir colaborativos e reproduzíveis. Construído especificamente para o ecossistema BEAM, combina a execução de código em tempo real, visualizações de dados ricas e edição multiutilizador em tempo real numa única interface baseada em navegador. Ao contrário dos ambientes de notebook de propósito geral, o Livebook está profundamente integrado com o modelo de concorrência do Elixir e produz notebooks que são projetados para executar de forma idêntica em diferentes sessões e máquinas.
Autoalojar o Livebook num VPS mantém os seus notebooks, pipelines de dados e experiências de machine learning numa infraestrutura que controla — sem limites de tamanho de notebook, sem taxas de utilização e sem serviços de cloud de terceiros a lidar com o seu código ou dados.
Principais características de Livebook
Colaboração em tempo real
Vários utilizadores podem editar o mesmo caderno simultaneamente com acompanhamento do cursor em tempo real e edição colaborativa sem conflitos.
Células inteligentes
Tipos de célula pré-construídos automatizam consultas SQL, pedidos HTTP, leitura de ficheiros e criação de gráficos sem escrever código padrão repetitivo.
AA e fluxos de trabalho de dados
A integração nativa com Nx, Explorer e Kino permite computação numérica, dataframes e visualizações ricas diretamente dentro de cadernos.
Implementação de aplicações Notebook
Publique qualquer notebook como uma aplicação web interativa autónoma que os utilizadores finais podem executar sem acesso direto à interface do Livebook.
Reproduzível de raiz
Notebooks registam todas as dependências e valores de tempo de execução no próprio ficheiro, garantindo resultados consistentes em diferentes máquinas e implementações.
Por que executar Livebook na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.