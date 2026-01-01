O Livebook é uma aplicação web de código aberto para escrever notebooks Elixir colaborativos e reproduzíveis. Construído especificamente para o ecossistema BEAM, combina a execução de código em tempo real, visualizações de dados ricas e edição multiutilizador em tempo real numa única interface baseada em navegador. Ao contrário dos ambientes de notebook de propósito geral, o Livebook está profundamente integrado com o modelo de concorrência do Elixir e produz notebooks que são projetados para executar de forma idêntica em diferentes sessões e máquinas.

Autoalojar o Livebook num VPS mantém os seus notebooks, pipelines de dados e experiências de machine learning numa infraestrutura que controla — sem limites de tamanho de notebook, sem taxas de utilização e sem serviços de cloud de terceiros a lidar com o seu código ou dados.