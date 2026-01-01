NocoDB é a principal alternativa de código aberto ao Airtable, transformando bases de dados PostgreSQL, MySQL e outras bases de dados SQL em interfaces intuitivas de folha de cálculo que utilizadores não técnicos podem gerir com confiança. Oferece vistas de grelha, kanban, galeria, calendário e formulário, juntamente com APIs REST e GraphQL geradas automaticamente, tipos de campo avançados e colaboração em tempo real — tudo sem preços por utilizador.

Autoalojar o NocoDB no seu VPS garante que os dados empresariais sensíveis nunca saem da sua infraestrutura, elimina as restrições de preços por número de utilizadores e dá à sua equipa todo o poder de uma base de dados relacional por trás de um front-end sem código que qualquer pessoa pode usar.