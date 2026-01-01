Implemente NocoDB com instalação num clique.
Alternativa de código aberto ao Airtable que transforma qualquer base de dados SQL numa folha de cálculo colaborativa com APIs geradas automaticamente.
Escolha um plano VPS para NocoDB
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com NocoDB
NocoDB é a principal alternativa de código aberto ao Airtable, transformando bases de dados PostgreSQL, MySQL e outras bases de dados SQL em interfaces intuitivas de folha de cálculo que utilizadores não técnicos podem gerir com confiança. Oferece vistas de grelha, kanban, galeria, calendário e formulário, juntamente com APIs REST e GraphQL geradas automaticamente, tipos de campo avançados e colaboração em tempo real — tudo sem preços por utilizador.
Autoalojar o NocoDB no seu VPS garante que os dados empresariais sensíveis nunca saem da sua infraestrutura, elimina as restrições de preços por número de utilizadores e dá à sua equipa todo o poder de uma base de dados relacional por trás de um front-end sem código que qualquer pessoa pode usar.
Principais características de NocoDB
Múltiplos Tipos de Vista
Alterne entre vistas de grelha, kanban, galeria, calendário e formulário para os mesmos dados, permitindo que cada membro da equipa trabalhe no formato que melhor se adapta ao seu fluxo de trabalho.
APIs Auto-Geradas
Cada tabela expõe automaticamente endpoints REST e GraphQL, permitindo aos programadores criar integrações personalizadas e front-ends sem escrever código de backend.
Tipos de Campo Ricos
Anexos, fórmulas, pesquisas, agregações e registos ligados trazem o poder das folhas de cálculo aos seus dados relacionais sem consultas SQL complexas.
Controlo de Acesso Granular
Defina as permissões de espaço de trabalho, base e ao nível da tabela com gestão de funções, para que cada membro da equipa veja apenas o que precisa.
Automação de Webhook
Acione fluxos de trabalho externos e integrações automaticamente quando os dados mudam, conectando o NocoDB às suas ferramentas existentes sem código personalizado.
Importação Airtable
Migre as bases Airtable existentes, ficheiros CSV ou folhas de Excel com deteção de esquema, facilitando a mudança sem reconstruir os seus dados do zero.
Por que executar NocoDB na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.