Implemente ESPHome com instalação de um clique.
Sistema de gestão de firmware baseado em YAML para microcontroladores ESP8266 e ESP32 com um painel web e atualizações sem fios.
Escolha um plano VPS para ESPHome
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com ESPHome
ESPHome é um sistema de código aberto que transforma microcontroladores ESP8266 e ESP32 em dispositivos de casa inteligente usando ficheiros de configuração YAML simples. Não é necessária programação em C++ — defina sensores, interruptores e ecrãs em YAML, e o ESPHome compila e carrega firmware otimizado automaticamente. Integra-se nativamente com o Home Assistant e suporta MQTT para compatibilidade com qualquer plataforma de automação.
Executar o ESPHome num VPS proporciona gestão de dispositivos sempre ativa e compilação remota de firmware acessível de qualquer lugar. As configurações dos dispositivos são armazenadas centralmente e têm cópias de segurança, e as atualizações over-the-air podem ser acionadas sem estar na rede local onde os dispositivos físicos residem.
Principais características de ESPHome
Configuração YAML
Defina o comportamento do dispositivo ESP em ficheiros YAML simples com validação automática – sem necessidade de conhecimentos de C++ ou configuração de IDE.
Atualizações por via aérea
Envie atualizações de firmware sem fios para todos os dispositivos ESP, sem acesso físico, tornando grandes implementações fáceis de manter.
Integração do Home Assistant
A integração nativa de API com o Home Assistant permite a descoberta instantânea de dispositivos e controlo local com latência zero, sem dependência da cloud.
500+ Componentes
Suporte para centenas de sensores, ecrãs, controladores LED e atuadores significa que quase qualquer hardware pode ser integrado de imediato.
Registo em Tempo Real
Transmita registos de dispositivos em tempo real diretamente no painel de controlo web para uma resolução rápida de problemas e monitorização das leituras dos sensores durante o desenvolvimento.
Por que executar ESPHome na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
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Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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