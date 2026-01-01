ESPHome é um sistema de código aberto que transforma microcontroladores ESP8266 e ESP32 em dispositivos de casa inteligente usando ficheiros de configuração YAML simples. Não é necessária programação em C++ — defina sensores, interruptores e ecrãs em YAML, e o ESPHome compila e carrega firmware otimizado automaticamente. Integra-se nativamente com o Home Assistant e suporta MQTT para compatibilidade com qualquer plataforma de automação.

Executar o ESPHome num VPS proporciona gestão de dispositivos sempre ativa e compilação remota de firmware acessível de qualquer lugar. As configurações dos dispositivos são armazenadas centralmente e têm cópias de segurança, e as atualizações over-the-air podem ser acionadas sem estar na rede local onde os dispositivos físicos residem.