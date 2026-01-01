O Snapdrop é uma ferramenta de partilha de ficheiros baseada na web, lindamente simples, que elimina a complexidade da transferência de ficheiros entre dispositivos. Inspirado no AirDrop da Apple, mas funcionando em todas as plataformas e navegadores, o Snapdrop descobre automaticamente dispositivos na mesma rede e permite transferências instantâneas ponto a ponto — sem contas, sem instalações de aplicações e sem configuração necessária.

Alojar o Snapdrop no seu VPS cria um ambiente de partilha de ficheiros privado e sempre disponível, inteiramente dentro da sua infraestrutura. Ao contrário do serviço público Snapdrop.net, a sua instância auto-alojada mantém todos os dados de descoberta e transferência na sua própria rede, o que é crucial para organizações que lidam com informações confidenciais ou que operam em ambientes com requisitos rigorosos de tratamento de dados.