Implemente o Snapdrop com instalação de um clique.
Partilha de ficheiros local baseada no navegador inspirada no AirDrop — sem contas, sem aplicações, funciona em todas as plataformas.
Escolha um plano VPS para Snapdrop
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Snapdrop
O Snapdrop é uma ferramenta de partilha de ficheiros baseada na web, lindamente simples, que elimina a complexidade da transferência de ficheiros entre dispositivos. Inspirado no AirDrop da Apple, mas funcionando em todas as plataformas e navegadores, o Snapdrop descobre automaticamente dispositivos na mesma rede e permite transferências instantâneas ponto a ponto — sem contas, sem instalações de aplicações e sem configuração necessária.
Alojar o Snapdrop no seu VPS cria um ambiente de partilha de ficheiros privado e sempre disponível, inteiramente dentro da sua infraestrutura. Ao contrário do serviço público Snapdrop.net, a sua instância auto-alojada mantém todos os dados de descoberta e transferência na sua própria rede, o que é crucial para organizações que lidam com informações confidenciais ou que operam em ambientes com requisitos rigorosos de tratamento de dados.
Principais características de Snapdrop
Configuração Zero
Os dispositivos na mesma rede descobrem-se automaticamente – abra o navegador, veja os seus dispositivos e comece a partilhar imediatamente.
Apoio Multiplataforma
Funciona em Windows, macOS, Linux, iOS e Android a partir de qualquer navegador moderno, sem necessidade de instalação de aplicação em qualquer dispositivo.
Transferências ponto a ponto
As transferências diretas com tecnologia WebRTC permitem que os ficheiros se movam entre dispositivos sem serem encaminhados através do seu servidor, maximizando a velocidade e a privacidade.
Sem Limites de Tamanho de Ficheiros
Transfira ficheiros de qualquer tamanho sem as restrições de carregamento ou compressão impostas por serviços de partilha baseados na nuvem.
Não são necessárias contas
Partilha completamente anónima – sem registo, sem informações pessoais e sem armazenamento persistente de ficheiros transferidos.
Por que executar Snapdrop na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
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Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
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Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada e fiquei muito impressionado! O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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