Radicale é um servidor CalDAV (calendário) e CardDAV (contactos) pequeno, simples e sem complicações, escrito em Python. Ele utiliza os protocolos padrão que todos os sistemas operativos modernos suportam nativamente — iOS, macOS, Android, Thunderbird, Outlook, GNOME, KDE — para que os calendários e contactos sincronizem com os seus dispositivos sem instalar aplicações personalizadas ou extensões de navegador.

O autoalojamento do Radicale no seu VPS mantém cada evento, endereço e calendário partilhado numa infraestrutura que controla, em vez de os entregar a um SaaS de calendário. O servidor armazena as coleções como ficheiros simples em disco, não requer base de dados e funciona confortavelmente ao lado de outras aplicações graças à sua pequena pegada Python.