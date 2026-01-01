Implemente o Radicale com um clique.
Servidor CalDAV e CardDAV autoalojado leve para sincronizar calendários e contactos em todos os seus dispositivos.
Escolha um plano VPS para Radicale
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Radicale
Radicale é um servidor CalDAV (calendário) e CardDAV (contactos) pequeno, simples e sem complicações, escrito em Python. Ele utiliza os protocolos padrão que todos os sistemas operativos modernos suportam nativamente — iOS, macOS, Android, Thunderbird, Outlook, GNOME, KDE — para que os calendários e contactos sincronizem com os seus dispositivos sem instalar aplicações personalizadas ou extensões de navegador.
O autoalojamento do Radicale no seu VPS mantém cada evento, endereço e calendário partilhado numa infraestrutura que controla, em vez de os entregar a um SaaS de calendário. O servidor armazena as coleções como ficheiros simples em disco, não requer base de dados e funciona confortavelmente ao lado de outras aplicações graças à sua pequena pegada Python.
Principais características de Radicale
CalDAV e CardDAV Padrão
Sincronização nativa com iOS, macOS, Android, Thunderbird, Outlook, GNOME e KDE sem clientes de terceiros – todos os sistemas operativos modernos suportam os protocolos de forma nativa.
Armazenamento baseado em ficheiros
Calendários e contactos residem como ficheiros iCalendar e vCard simples em disco – fáceis de fazer cópias de segurança, controlar versões ou migrar sem despejos de base de dados.
Multiutilizador com partilha
Cada utilizador autenticado obtém as suas próprias coleções, com regras de partilha opcionais para calendários partilhados de família ou equipa.
Pequena pegada de recursos
Servidor Pure-Python sem base de dados inicia em segundos e utiliza dezenas de megabytes de memória – perfeito para os planos VPS mais pequenos.
Interface de administração web
A IU do navegador incorporada permite aos utilizadores navegar pelas coleções, copiar URLs CalDAV/CardDAV para a configuração do cliente e verificar se tudo está a funcionar.
Compatível com proxy inverso
Concebido para funcionar atrás de nginx, Apache ou Traefik com terminação HTTPS a montante, para que a implementação seja simples e segura.
Por que executar Radicale na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
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Segurança em que pode confiar
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Gestor Docker incorporado
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Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
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Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
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A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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