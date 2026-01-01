Implemente o Bookshelf com instalação de um clique.
Ressurgimento ativo da comunidade Readarr para automatizar a gestão de bibliotecas de ebooks e audiolivros.
Escolha um plano VPS para Bookshelf
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Bookshelf
O Bookshelf é o sucessor do Readarr, mantido pela comunidade, construído sobre a mesma estrutura arr que alimenta o Sonarr e o Radarr. Monitoriza os seus autores favoritos, acompanha novos lançamentos e transfere e organiza automaticamente livros através dos seus clientes de transferência existentes — incluindo qBittorrent, Transmission, SABnzbd e NZBGet — antes de os arquivar na sua biblioteca Calibre ou Calibre-Web com metadados limpos.
O alojamento próprio do Bookshelf num VPS mantém o serviço a funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana, para que os lançamentos sejam capturados no momento em que aparecem, sem depender de uma máquina doméstica estar online. Volumes persistentes preservam as suas listas de autores, perfis de qualidade e histórico de transferências durante as atualizações dos contentores.
Principais características de Bookshelf
Acompanhamento Automatizado de Autores
Monitorize bibliografias completas de autores e séries para que cada novo lançamento seja automaticamente colocado em fila para download, sem pesquisa manual.
Suporte para ebooks multi-formato
Suporta formatos EPUB, MOBI, AZW3, PDF e de audiolivros, incluindo M4B, proporcionando-lhe uma única ferramenta para toda a sua biblioteca digital.
Descarregar Integração do Cliente
Conecta-se a qBittorrent, Transmission, Deluge, SABnzbd e NZBGet para que os livros cheguem à sua biblioteca através de qualquer cliente que já utiliza.
Sincronização da biblioteca Calibre
Integra-se diretamente com o Calibre e o Calibre-Web para importar novas aquisições com metadados consistentes e nomenclatura de pastas automaticamente.
Gestão de Perfis de Qualidade
Defina formatos preferidos e opções de recurso por perfil, garantindo que os downloads cumprem os seus padrões de qualidade sem intervenção manual.
Por que executar Bookshelf na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.