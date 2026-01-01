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Gestor Docker
Acesso rápido aos registos do contentor
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Processadores AMD EPYC
Armazenamento SSD NVMe
Velocidade de rede de 1 Gbps
API pública
Datacenters em todo o mundo
Domínio gratuito durante 1 ano
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Todos os planos são pagos antecipadamente. A mensalidade reflete o preço total do plano, dividido pelo número de meses do seu plano.

O que pode criar com Bookshelf

O Bookshelf é o sucessor do Readarr, mantido pela comunidade, construído sobre a mesma estrutura arr que alimenta o Sonarr e o Radarr. Monitoriza os seus autores favoritos, acompanha novos lançamentos e transfere e organiza automaticamente livros através dos seus clientes de transferência existentes — incluindo qBittorrent, Transmission, SABnzbd e NZBGet — antes de os arquivar na sua biblioteca Calibre ou Calibre-Web com metadados limpos.

O alojamento próprio do Bookshelf num VPS mantém o serviço a funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana, para que os lançamentos sejam capturados no momento em que aparecem, sem depender de uma máquina doméstica estar online. Volumes persistentes preservam as suas listas de autores, perfis de qualidade e histórico de transferências durante as atualizações dos contentores.

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O que pode criar com {name}

Principais características de Bookshelf

Acompanhamento Automatizado de Autores

Monitorize bibliografias completas de autores e séries para que cada novo lançamento seja automaticamente colocado em fila para download, sem pesquisa manual.

Suporte para ebooks multi-formato

Suporta formatos EPUB, MOBI, AZW3, PDF e de audiolivros, incluindo M4B, proporcionando-lhe uma única ferramenta para toda a sua biblioteca digital.

Descarregar Integração do Cliente

Conecta-se a qBittorrent, Transmission, Deluge, SABnzbd e NZBGet para que os livros cheguem à sua biblioteca através de qualquer cliente que já utiliza.

Sincronização da biblioteca Calibre

Integra-se diretamente com o Calibre e o Calibre-Web para importar novas aquisições com metadados consistentes e nomenclatura de pastas automaticamente.

Gestão de Perfis de Qualidade

Defina formatos preferidos e opções de recurso por perfil, garantindo que os downloads cumprem os seus padrões de qualidade sem intervenção manual.

Por que executar Bookshelf na Hostinger

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Segurança em que pode confiar

Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.

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Gestor Docker incorporado

Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.

Gestor Docker incorporado

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Segurança em que pode confiar

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Gestor Docker incorporado

Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.

Gestor Docker incorporado

Localização recomendada do servidor:

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Alojamento VPS Docker em que pode confiar

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀

Noel
Noel

Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.

Omkar
Omkar

Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.

Sylvain
Sylvain

Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
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O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.

Martin K
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A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.

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