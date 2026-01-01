O Bookshelf é o sucessor do Readarr, mantido pela comunidade, construído sobre a mesma estrutura arr que alimenta o Sonarr e o Radarr. Monitoriza os seus autores favoritos, acompanha novos lançamentos e transfere e organiza automaticamente livros através dos seus clientes de transferência existentes — incluindo qBittorrent, Transmission, SABnzbd e NZBGet — antes de os arquivar na sua biblioteca Calibre ou Calibre-Web com metadados limpos.

O alojamento próprio do Bookshelf num VPS mantém o serviço a funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana, para que os lançamentos sejam capturados no momento em que aparecem, sem depender de uma máquina doméstica estar online. Volumes persistentes preservam as suas listas de autores, perfis de qualidade e histórico de transferências durante as atualizações dos contentores.