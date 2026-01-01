Implemente Twenty com instalação de um clique.
CRM moderno de código aberto com um modelo de dados personalizável, design API-first e automação de fluxo de trabalho flexível.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Twenty
O Twenty é um CRM de código aberto de próxima geração que dá às equipas de desenvolvimento controlo total sobre os seus fluxos de trabalho de relacionamento com o cliente. Ao contrário dos CRMs SaaS rígidos, o Twenty permite personalizar cada campo, objeto e relacionamento para corresponder aos seus processos de negócio exatos através de um modelo de dados flexível.
Autoalojar o Twenty num VPS mantém todos os dados de clientes privados e elimina as taxas de licenciamento por utilizador. A sua arquitetura API-first significa que qualquer integração ou automação personalizada é possível, e a interface moderna rivaliza com alternativas comerciais enquanto lhe dá propriedade completa da sua infraestrutura de CRM.
Principais características de Twenty
Modelo de dados personalizável
Adicione objetos, campos e relações personalizados para corresponder à sua estrutura de negócio exata sem escrever código de backend.
Design com prioridade na API
Uma API GraphQL e REST completa permite integrar o Twenty com qualquer ferramenta externa, plataforma de automação ou aplicação personalizada.
Kanban e vistas de lista
Alterne entre vistas de pipeline Kanban e listas em tabela para gerir negócios e contactos no formato que se adapta ao seu fluxo de trabalho.
Integração de email
Ligue o Gmail ou outros fornecedores de email para registar comunicações diretamente nos contactos e negócios automaticamente.
Sem taxas por utilizador
O autoalojamento elimina os custos recorrentes de licenciamento de CRM, tornando o Twenty económico para equipas de vendas em crescimento.
Por que executar Twenty na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada e fiquei muito impressionado! O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.