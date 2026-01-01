O Twenty é um CRM de código aberto de próxima geração que dá às equipas de desenvolvimento controlo total sobre os seus fluxos de trabalho de relacionamento com o cliente. Ao contrário dos CRMs SaaS rígidos, o Twenty permite personalizar cada campo, objeto e relacionamento para corresponder aos seus processos de negócio exatos através de um modelo de dados flexível.

Autoalojar o Twenty num VPS mantém todos os dados de clientes privados e elimina as taxas de licenciamento por utilizador. A sua arquitetura API-first significa que qualquer integração ou automação personalizada é possível, e a interface moderna rivaliza com alternativas comerciais enquanto lhe dá propriedade completa da sua infraestrutura de CRM.