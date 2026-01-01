Trailarr é um complemento de código aberto para a stack de multimédia arr que encontra, descarrega e organiza trailers juntamente com os filmes e séries de TV já geridos por Radarr e Sonarr. Conecta-se a várias instâncias de Radarr, Sonarr e Plex, deteta se um trailer já existe e usa o yt-dlp com o FFmpeg para obter os que faltam na resolução e codec que escolher.

Autoalojar o Trailarr num VPS mantém o fluxo de trabalho dos trailers a funcionar continuamente sem ocupar um servidor doméstico, e os ficheiros descarregados vão para os mesmos caminhos da biblioteca que o seu servidor de multimédia já verifica. Convenções de nomenclatura personalizáveis, perfis de qualidade e histórico de eventos tornam simples manter uma coleção completa de trailers que funciona com Plex, Jellyfin, Emby e Kodi.