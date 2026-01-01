Implemente o Trailarr com instalação de um clique.
Descarregue e organize automaticamente trailers de filmes e programas de TV para as suas bibliotecas de multimédia Radarr e Sonarr.
Escolha um plano VPS para Trailarr
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Trailarr
Trailarr é um complemento de código aberto para a stack de multimédia arr que encontra, descarrega e organiza trailers juntamente com os filmes e séries de TV já geridos por Radarr e Sonarr. Conecta-se a várias instâncias de Radarr, Sonarr e Plex, deteta se um trailer já existe e usa o yt-dlp com o FFmpeg para obter os que faltam na resolução e codec que escolher.
Autoalojar o Trailarr num VPS mantém o fluxo de trabalho dos trailers a funcionar continuamente sem ocupar um servidor doméstico, e os ficheiros descarregados vão para os mesmos caminhos da biblioteca que o seu servidor de multimédia já verifica. Convenções de nomenclatura personalizáveis, perfis de qualidade e histórico de eventos tornam simples manter uma coleção completa de trailers que funciona com Plex, Jellyfin, Emby e Kodi.
Principais características de Trailarr
Sincronização Radarr e Sonarr
Conecta-se a múltiplas instâncias de Radarr, Sonarr e Plex para descobrir todos os filmes e séries de TV monitorizados sem importações manuais.
Transferências automáticas de trailers
Utiliza yt-dlp e FFmpeg nos bastidores para obter trailers e re-codificá-los para a resolução, codec e definições de áudio preferidos.
Perfis de qualidade
Defina regras de resolução, formato e filtragem por perfil para que cada biblioteca obtenha trailers que correspondam aos seus padrões de qualidade.
Convenções de nomenclatura do Plex
Guarda trailers junto aos ficheiros de multimédia usando nomes estilo Plex para que o Plex, Jellyfin, Emby e Kodi os detetem sem configuração adicional.
Aceleração de hardware
A aceleração opcional VAAPI e NVIDIA acelera a transcodificação de trailers e mantém a utilização do CPU baixa em grandes bibliotecas.
Histórico de eventos e registos
Rastreamento de eventos integrado e registos detalhados mostram exatamente que trailers foram descarregados, ignorados ou falharam para uma resolução de problemas fácil.
Por que executar Trailarr na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
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Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada e fiquei muito impressionado! O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
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A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.