ImmuDB é uma base de dados imutável de código aberto, escrita em Go, que preserva o histórico completo de todas as alterações de dados. Cada escrita é verificada criptograficamente, tornando impossível alterar ou apagar registos sem deteção — proporcionando um registo de auditoria à prova de adulteração por design.

Implementável como um servidor autónomo, o ImmuDB suporta modelos de dados chave-valor, SQL e de documentos, e é fornecido com uma consola web integrada para navegar nos dados e gerir utilizadores. O autoalojamento confere controlo total sobre registos de auditoria sensíveis, registos de conformidade e histórico de transações na sua própria infraestrutura, sem dependências externas.