Implemente ImmuDB com um clique.
Base de dados imutável e inviolável com verificação criptográfica para integridade de dados auditável.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com ImmuDB
ImmuDB é uma base de dados imutável de código aberto, escrita em Go, que preserva o histórico completo de todas as alterações de dados. Cada escrita é verificada criptograficamente, tornando impossível alterar ou apagar registos sem deteção — proporcionando um registo de auditoria à prova de adulteração por design.
Implementável como um servidor autónomo, o ImmuDB suporta modelos de dados chave-valor, SQL e de documentos, e é fornecido com uma consola web integrada para navegar nos dados e gerir utilizadores. O autoalojamento confere controlo total sobre registos de auditoria sensíveis, registos de conformidade e histórico de transações na sua própria infraestrutura, sem dependências externas.
Principais características de ImmuDB
Armazenamento à prova de violação
Cada registo está ligado através de hashes criptográficos, portanto, qualquer modificação ou eliminação é imediatamente detetável por clientes ou auditores.
Suporte multi-modelo
Consultar dados utilizando interfaces de chave-valor, SQL ou documento – todos partilhando o mesmo motor de armazenamento imutável sem migrações de esquema entre modelos.
Consola web integrada
Uma interface web integrada na porta 8080 permite explorar bases de dados, executar consultas SQL e gerir utilizadores sem instalar ferramentas adicionais.
Verificação criptográfica
Os clientes podem verificar de forma independente a integridade de qualquer valor que leiam utilizando provas de árvore Merkle, eliminando a necessidade de confiar cegamente no servidor.
Histórico de auditoria completo
Todas as versões de cada chave são retidas permanentemente, proporcionando às equipas de conformidade e aos auditores uma cadeia de custódia completa e verificável para cada ponto de dados.
Por que executar ImmuDB na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
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Segurança em que pode confiar
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Gestor Docker incorporado
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Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
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Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.