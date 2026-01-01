Flagsmith é uma plataforma de feature flags de código aberto e configuração remota que permite aos programadores implementar código por trás de alternadores, direcionar funcionalidades para segmentos de utilizadores e executar testes A/B sem reimplementar. Construído como uma alternativa autoalojada a LaunchDarkly e Split, fornece valores de feature flag por ambiente, lançamentos percentuais, variações multivariadas, registos de auditoria e SDKs para todas as principais linguagens de programação e frameworks móveis.

O autoalojamento do Flagsmith no seu VPS mantém cada feature flag, segmento de utilizador e decisão de lançamento dentro da sua infraestrutura, em vez de passar por um SaaS de terceiros que poderia ver como o seu produto é lançado. O processador de tarefas incluído gere a entrega de webhooks, alterações de feature flags agendadas e o arquivo de registos de auditoria de forma assíncrona, sem bloquear os pedidos de avaliação de feature flags.