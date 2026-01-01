Implemente o Flagsmith com instalação de um clique.
Feature flag de código aberto e serviço de configuração remota para lançar código de forma oculta, realizar testes A/B e direcionar utilizadores por segmento.
Escolha um plano VPS para Flagsmith
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Flagsmith
Flagsmith é uma plataforma de feature flags de código aberto e configuração remota que permite aos programadores implementar código por trás de alternadores, direcionar funcionalidades para segmentos de utilizadores e executar testes A/B sem reimplementar. Construído como uma alternativa autoalojada a LaunchDarkly e Split, fornece valores de feature flag por ambiente, lançamentos percentuais, variações multivariadas, registos de auditoria e SDKs para todas as principais linguagens de programação e frameworks móveis.
O autoalojamento do Flagsmith no seu VPS mantém cada feature flag, segmento de utilizador e decisão de lançamento dentro da sua infraestrutura, em vez de passar por um SaaS de terceiros que poderia ver como o seu produto é lançado. O processador de tarefas incluído gere a entrega de webhooks, alterações de feature flags agendadas e o arquivo de registos de auditoria de forma assíncrona, sem bloquear os pedidos de avaliação de feature flags.
Principais características de Flagsmith
Sinalizadores e configuração remota
Ative ou desative funcionalidades, segmente por utilizador, forneça variações multivariadas e disponibilize valores de configuração remota a partir de uma única plataforma.
Promoção multiambiente
Promova valores de flag do desenvolvimento para o staging para a produção com cópia com um clique e substituições por ambiente para implementações seguras.
Lançamentos percentuais
Implemente gradualmente funcionalidades por percentagem de tráfego com agrupamento persistente por utilizador, para que o mesmo utilizador veja um tratamento consistente entre sessões.
Auditoria e aprovações
Registo de auditoria completo de cada alteração de sinalizador com fluxos de trabalho opcionais de aprovação de pedidos de alteração para sinalizadores sensíveis em ambientes de produção.
SDKs em tempo real
SDKs Oficiais para JavaScript, Python, Java, Go, .NET, Ruby, PHP, iOS, Android, React Native e Flutter com cache de avaliação local.
Integrações e webhooks
As integrações de Slack, GitHub, GitLab, Bitbucket e webhook notificam a equipa e os pipelines de CI quando os sinalizadores mudam em produção.
Por que executar Flagsmith na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.