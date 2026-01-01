Implemente o PrestaShop com um clique.
Poderosa plataforma de comércio eletrónico de código aberto que impulsiona mais de 300 000 lojas online em todo o mundo, com gestão completa de produtos, pagamentos e suporte multi-idioma.
Escolha um plano VPS para PrestaShop
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com PrestaShop
PrestaShop é uma plataforma de e-commerce de código aberto com todas as funcionalidades, utilizada por comerciantes em mais de 190 países. Oferece tudo o que é necessário para gerir uma loja online profissional de imediato: gestão de catálogo de produtos, processamento de encomendas, gateways de pagamento integrados (PayPal, Stripe e outros), suporte multi-idioma e multi-moeda, e ferramentas de SEO integradas — tudo gerido a partir de um painel de controlo administrativo intuitivo.
Hospedar o PrestaShop no seu próprio VPS mantém os dados dos clientes e os registos de pagamento sob o seu controlo, permite-lhe otimizar o PHP e o MySQL para um desempenho máximo, e escala com o seu negócio sem taxas por transação ou preços por utilizador de plataformas de e-commerce alojadas.
Principais características de PrestaShop
Catálogo completo de produtos
Gerir produtos ilimitados com variantes, combinações, atributos e regras de preços flexíveis, incluindo descontos por volume e campanhas promocionais por tempo limitado.
Pagamentos Integrados
Aceite pagamentos via PayPal, Stripe, transferência bancária e dezenas de portais regionais através do marketplace de módulos – não é necessário código de pagamento personalizado.
Multilíngue e moeda
Venda a clientes em todo o mundo com suporte nativo para vários idiomas, moedas e regras fiscais numa única instalação de loja a partir de um único painel de administração.
Ferramentas de SEO e marketing
URLs personalizáveis, meta campos, geração de sitemap e ferramentas integradas de cupões de desconto e programas de fidelidade ajudam a gerar tráfego e compras repetidas.
Temas e Módulos
Um marketplace de milhares de temas e módulos permite estender o design e a funcionalidade sem tocar no código, desde o chat ao vivo a pontos de fidelidade.
Por que executar PrestaShop na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.