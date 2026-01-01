PrestaShop é uma plataforma de e-commerce de código aberto com todas as funcionalidades, utilizada por comerciantes em mais de 190 países. Oferece tudo o que é necessário para gerir uma loja online profissional de imediato: gestão de catálogo de produtos, processamento de encomendas, gateways de pagamento integrados (PayPal, Stripe e outros), suporte multi-idioma e multi-moeda, e ferramentas de SEO integradas — tudo gerido a partir de um painel de controlo administrativo intuitivo.

Hospedar o PrestaShop no seu próprio VPS mantém os dados dos clientes e os registos de pagamento sob o seu controlo, permite-lhe otimizar o PHP e o MySQL para um desempenho máximo, e escala com o seu negócio sem taxas por transação ou preços por utilizador de plataformas de e-commerce alojadas.