O Raneto é uma base de conhecimento leve e de código aberto, construída em Node.js, que transforma uma pasta de ficheiros Markdown num site de documentação limpo e pesquisável. Não há base de dados para gerir — o conteúdo reside como ficheiros .md simples num diretório que controla, o que torna o controlo de versões, as cópias de segurança e a autoria com o seu editor favorito simples. O editor web incluído permite a edição no navegador para utilizadores não técnicos, enquanto os programadores podem criar diretamente na sua ferramenta Markdown preferida e deixar o git gerir o histórico.

O autoalojamento do Raneto num VPS oferece-lhe uma base de conhecimento privada que possui totalmente, sem dependência de fornecedor, sem taxas por utilizador e com conteúdo que reside como ficheiros portáteis em vez de uma base de dados proprietária.