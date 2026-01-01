Implemente o Raneto com instalação de um clique.
Wiki de base de conhecimento com tecnologia Markdown para Node.js – conteúdo baseado em ficheiros com um leitor e editor de navegador limpo.
Escolha um plano VPS para Raneto
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Raneto
O Raneto é uma base de conhecimento leve e de código aberto, construída em Node.js, que transforma uma pasta de ficheiros Markdown num site de documentação limpo e pesquisável. Não há base de dados para gerir — o conteúdo reside como ficheiros
.md simples num diretório que controla, o que torna o controlo de versões, as cópias de segurança e a autoria com o seu editor favorito simples. O editor web incluído permite a edição no navegador para utilizadores não técnicos, enquanto os programadores podem criar diretamente na sua ferramenta Markdown preferida e deixar o git gerir o histórico.
O autoalojamento do Raneto num VPS oferece-lhe uma base de conhecimento privada que possui totalmente, sem dependência de fornecedor, sem taxas por utilizador e com conteúdo que reside como ficheiros portáteis em vez de uma base de dados proprietária.
Principais características de Raneto
Conteúdo baseado em ficheiros
Artigos são ficheiros Markdown simples num diretório de conteúdo – faça o controlo de versões com git, faça cópias de segurança com rsync, edite com qualquer ferramenta que deseje.
Editor no navegador
O editor integrado permite que utilizadores não técnicos atualizem páginas diretamente a partir do navegador, sem tocar no sistema de ficheiros ou executar o git.
Pesquisa de texto completo
A pesquisa rápida em memória em todas as páginas permite aos leitores encontrar conteúdo imediatamente sem sair do site de documentação.
Hierarquia de categorias
A estrutura de pastas torna-se a árvore de navegação, com ordem de classificação personalizada através de metadados por pasta, para que a sua IA reflita o seu conteúdo.
Layout personalizável
Troque ou estenda o tema predefinido para corresponder à sua marca – os temas Raneto são pacotes simples de HTML, CSS e JS.
Por que executar Raneto na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.