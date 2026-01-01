Implemente o Piwigo com instalação de um clique.
Plataforma de galeria de fotos de código aberto robusta, com centenas de plugins, controlos de partilha granulares e fluxos de trabalho de importação em massa para arquivos importantes.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Piwigo
O Piwigo é uma das aplicações de galeria de fotos de código aberto mais antigas, construída especificamente para gerir grandes coleções de fotos. Ao contrário dos scripts de galeria leves, o Piwigo lida com arquivos de centenas de milhares de fotos com indexação EXIF/IPTC, hierarquias de álbuns multinível, tamanhos de miniaturas configuráveis, permissões granulares por álbum e um ecossistema de plugins com mais de 200 extensões da comunidade que cobrem tudo, desde reconhecimento facial a temas personalizados.
O autoalojamento do Piwigo no seu VPS mantém os originais de resolução total, dados de localização e estatísticas de visualização numa infraestrutura que controla, em vez de os entregar a um SaaS de fotos. A stack PHP e MySQL é sólida como uma rocha, funciona com recursos mínimos e produz galerias que estão online há duas décadas — tornando o Piwigo uma escolha popular para clubes, museus, fotógrafos e famílias que desejam que o seu arquivo de fotos sobreviva a qualquer fornecedor de cloud específico.
Principais características de Piwigo
Escalabilidade massiva da biblioteca
Concebido desde o primeiro dia para gerir arquivos de centenas de milhares de fotos com navegação rápida, pesquisa e paginação – não apenas galerias à escala de amadores.
Álbuns multi-nível
Organize fotos em álbuns aninhados e álbuns virtuais (uma foto pode aparecer em vários locais) com permissões por álbum para partilha granular.
Indexação EXIF e IPTC
A extração automática de metadados de câmara, lente e IPTC torna as fotos pesquisáveis pelo corpo da câmara, distância focal, localização ou qualquer etiqueta personalizada.
200+ plugins
O catálogo de extensões da comunidade ativa abrange reconhecimento facial, marca d'água, temas de apresentação de slides, carregadores móveis, partilha social e muito mais.
Partilha granular
Acesso a álbuns público, privado, protegido por palavra-passe e restrito a grupos, com permissões de descarregamento por fotografia e remoção de dados EXIF para álbuns partilhados.
Ferramentas de importação em massa
Os fluxos de trabalho de sincronização do lado do servidor e FTP/SFTP facilitam o envio de milhares de fotos de uma só vez, em vez de ter de carregar uma a uma.
Por que executar Piwigo na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.