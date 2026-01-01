O Piwigo é uma das aplicações de galeria de fotos de código aberto mais antigas, construída especificamente para gerir grandes coleções de fotos. Ao contrário dos scripts de galeria leves, o Piwigo lida com arquivos de centenas de milhares de fotos com indexação EXIF/IPTC, hierarquias de álbuns multinível, tamanhos de miniaturas configuráveis, permissões granulares por álbum e um ecossistema de plugins com mais de 200 extensões da comunidade que cobrem tudo, desde reconhecimento facial a temas personalizados.

O autoalojamento do Piwigo no seu VPS mantém os originais de resolução total, dados de localização e estatísticas de visualização numa infraestrutura que controla, em vez de os entregar a um SaaS de fotos. A stack PHP e MySQL é sólida como uma rocha, funciona com recursos mínimos e produz galerias que estão online há duas décadas — tornando o Piwigo uma escolha popular para clubes, museus, fotógrafos e famílias que desejam que o seu arquivo de fotos sobreviva a qualquer fornecedor de cloud específico.