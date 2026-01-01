Instale o Plex com um clique.
O servidor de multimédia autoalojado mais popular do mundo para fazer streaming de filmes, séries de TV, música e fotografias para qualquer dispositivo.
Escolha um plano VPS para Plex
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Plex
O Plex transforma a sua coleção de multimédia pessoal num serviço de streaming sofisticado que rivaliza com a Netflix ou o Spotify. Recupera automaticamente a arte do poster, descrições, detalhes do elenco e classificações para os seus filmes, programas de TV e música – transformando ficheiros brutos numa biblioteca lindamente organizada e acessível a partir de qualquer dispositivo ou local.
Alojar o Plex no seu próprio VPS oferece-lhe disponibilidade 24/7 sem depender do tempo de atividade da internet doméstica, CPU dedicado para transcodificação suave de múltiplos streams simultâneos, e largura de banda de upload de nível empresarial para que o acesso remoto nunca tenha interrupções – mesmo com conteúdo 4K.
Principais características de Plex
Apoio Universal a Dispositivos
Aplicações nativas para iOS, Android, Roku, Apple TV, Fire TV, smart TVs, consolas de jogos e navegadores web garantem que a sua biblioteca é acessível a partir de todos os ecrãs que possui.
Metadados Automáticos
Plex obtém arte de cartaz, classificações, informações do elenco e descrições do TMDb, TVDb e MusicBrainz automaticamente, transformando ficheiros brutos numa coleção catalogada profissionalmente.
Transcodificação de Hardware
A aceleração Intel Quick Sync, NVIDIA NVENC e AMD AMF converte vídeo em tempo real para que qualquer dispositivo possa reproduzir qualquer formato sem interrupções de carregamento ou perda de qualidade.
TV ao vivo e DVR
Emparelhe o Plex com um sintonizador compatível para gravar transmissões em sinal aberto, criando um DVR pessoal que substitui o cabo por canais locais gratuitos e visualização diferida.
Contas de Utilizador Geridas
Crie perfis separados para cada membro da família com histórico de visualização individual, controlo parental e filtros de classificação de conteúdo – tudo gerido a partir de um único painel de controlo.
Por que executar Plex na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.