O Plex transforma a sua coleção de multimédia pessoal num serviço de streaming sofisticado que rivaliza com a Netflix ou o Spotify. Recupera automaticamente a arte do poster, descrições, detalhes do elenco e classificações para os seus filmes, programas de TV e música – transformando ficheiros brutos numa biblioteca lindamente organizada e acessível a partir de qualquer dispositivo ou local.

Alojar o Plex no seu próprio VPS oferece-lhe disponibilidade 24/7 sem depender do tempo de atividade da internet doméstica, CPU dedicado para transcodificação suave de múltiplos streams simultâneos, e largura de banda de upload de nível empresarial para que o acesso remoto nunca tenha interrupções – mesmo com conteúdo 4K.