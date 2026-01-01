Até 69% de desconto para Speaches

Implemente Speaches com instalação de um clique.

Servidor de voz para texto e texto para voz compatível com OpenAI que pode autoalojar e executar inteiramente no seu próprio VPS.

Lance a sua aplicação instantaneamente
Backups automáticos semanais gratuitos
VPS gerido por IA
5,49/mês
Escolha um plano
Garantia de reembolso de 30 dias
Implemente Speaches com instalação de um clique.

Escolha um plano VPS para Speaches

69% de desconto
KVM 1
17,99
5,49/mês
Escolher plano
Renovado por 11,99 €/mês durante 2 anos. Cancele a qualquer altura.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espaço em disco NVMe
4 TB de largura de banda
MAIS POPULAR
64% de desconto
KVM 2
21,99
7,99/mês
Escolher plano
Renovado por 14,99 €/mês durante 2 anos. Cancele a qualquer altura.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espaço em disco NVMe
8 TB de largura de banda
69% de desconto
KVM 4
35,99
10,99/mês
Escolher plano
Renovado por 27,99 €/mês durante 2 anos. Cancele a qualquer altura.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espaço em disco NVMe
16 TB de largura de banda
66% de desconto
KVM 8
64,99
21,99/mês
Escolher plano
Renovado por 49,99 €/mês durante 2 anos. Cancele a qualquer altura.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espaço em disco NVMe
32 TB de largura de banda
69% de desconto
KVM 1
17,99
5,49/mês
Escolher plano
Renovado por 11,99 €/mês durante 2 anos. Cancele a qualquer altura.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espaço em disco NVMe
4 TB de largura de banda
MAIS POPULAR
64% de desconto
KVM 2
21,99
7,99/mês
Escolher plano
Renovado por 14,99 €/mês durante 2 anos. Cancele a qualquer altura.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espaço em disco NVMe
8 TB de largura de banda
69% de desconto
KVM 4
35,99
10,99/mês
Escolher plano
Renovado por 27,99 €/mês durante 2 anos. Cancele a qualquer altura.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espaço em disco NVMe
16 TB de largura de banda
66% de desconto
KVM 8
64,99
21,99/mês
Escolher plano
Renovado por 49,99 €/mês durante 2 anos. Cancele a qualquer altura.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espaço em disco NVMe
32 TB de largura de banda

Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais

Gestor Docker
Acesso rápido aos registos do contentor
Atualizações com um clique
Processadores AMD EPYC
Armazenamento SSD NVMe
Velocidade de rede de 1 Gbps
API pública
Datacenters em todo o mundo
Domínio gratuito durante 1 ano
Gestor Docker
Acesso rápido aos registos do contentor
Atualizações com um clique
Processadores AMD EPYC
Armazenamento SSD NVMe
Velocidade de rede de 1 Gbps
API pública
Datacenters em todo o mundo
Domínio gratuito durante 1 ano

Todos os planos são pagos antecipadamente. A mensalidade reflete o preço total do plano, dividido pelo número de meses do seu plano.

O que pode criar com Speaches

Speaches é um servidor de áudio compatível com a API OpenAI que traz reconhecimento de fala de última geração e síntese de texto para fala para a sua própria infraestrutura. Construído sobre faster-whisper para transcrição e Kokoro/Piper para síntese de voz, expõe os mesmos endpoints que a API de Áudio OpenAI — assim, qualquer ferramenta, SDK ou integração existente que funcione com OpenAI funcionará com o Speaches imediatamente.

Autoalojar o Speaches significa que os seus dados de áudio nunca saem dos seus servidores, não há taxas de transcrição por minuto, e mantém controlo total sobre quais modelos são executados e como os recursos são alocados. Os modelos são carregados a pedido e descarregados automaticamente após inatividade, mantendo o uso de memória reduzido num VPS padrão.

Começar
O que pode criar com {name}

Principais características de Speaches

Compatível com a API do OpenAI

Implementa a especificação da API de Áudio da OpenAI — adicione o seu URL autoalojado e as integrações existentes da OpenAI continuam a funcionar sem alterações no código.

Transcrição de voz para texto

Desenvolvido por faster-whisper, com suporte para transcrição multilingue com streaming em tempo real via Server-Sent Events.

Síntese de voz a partir de texto

Gerar fala com som natural usando os modelos Kokoro (classificado em #1 na TTS Arena) e Piper, totalmente no dispositivo.

Carregamento dinâmico de modelo

Os modelos carregam automaticamente no primeiro pedido e descarregam após um período de inatividade configurável, para que apenas se utilize memória quando necessário.

Interface web integrada

A interface alimentada por Gradio permite testar a transcrição e síntese diretamente no navegador, sem ferramentas adicionais.

Autenticação da chave de API

Opcionalmente, proteja todos os pontos de extremidade da API com uma única chave de API, mantendo a documentação interativa publicamente acessível.

Por que executar Speaches na Hostinger

Lance com um clique

Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.

Lance com um clique

Segurança em que pode confiar

Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.

Segurança em que pode confiar

Gestor Docker incorporado

Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.

Gestor Docker incorporado

Lance com um clique

Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.

Lance com um clique

Segurança em que pode confiar

Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.

Segurança em que pode confiar

Gestor Docker incorporado

Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.

Gestor Docker incorporado

Localização recomendada do servidor:

A verificar...

Lance localmente. Cresça globalmente

Escolha um servidor perto do seu público para aumentar a velocidade de carregamento. Temos datacenters na América do Norte, Europa, Ásia e América do Sul.
Começar
Lance localmente. Cresça globalmente

Alojamento VPS Docker em que pode confiar

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀

Noel
Noel

Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.

Omkar
Omkar

Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada e fiquei muito impressionado! O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.

Sylvain
Sylvain

Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
Herriman

O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.

Martin K
Martin K

A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.

Garantia de reembolso de 30 dias

Experimente sem riscos com a nossa garantia de reembolso de 30 dias. Para mais informações, consulte a nossa política de reembolso.

Começar

Explore mais aplicações para implementar

9router

9router

Proxy de encaminhamento de API de IA com otimização de tokens para mais de 40 fornecedores de LLM

Implementar
Agent Zero

Agent Zero

Estrutura de agentes de IA de código aberto com cooperação entre vários agentes e memória persistente

Implementar
Dify

Dify

Plataforma de código aberto para construir aplicações LLM com RAG, agentes e fluxos de trabalho

Implementar
Ver todas as aplicações

Preocupamo-nos com a sua privacidade

Este site utiliza cookies que são necessários para que o site funcione corretamente e para obter dados sobre a forma como o utilizador interage com o mesmo, bem como para fins de marketing. Ao aceitar, o utilizador concorda em armazenar cookies no seu dispositivo para fins de segmentação, personalização e análise de anúncios, conforme descrito na nossa Política de cookies.