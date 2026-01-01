Speaches é um servidor de áudio compatível com a API OpenAI que traz reconhecimento de fala de última geração e síntese de texto para fala para a sua própria infraestrutura. Construído sobre faster-whisper para transcrição e Kokoro/Piper para síntese de voz, expõe os mesmos endpoints que a API de Áudio OpenAI — assim, qualquer ferramenta, SDK ou integração existente que funcione com OpenAI funcionará com o Speaches imediatamente.

Autoalojar o Speaches significa que os seus dados de áudio nunca saem dos seus servidores, não há taxas de transcrição por minuto, e mantém controlo total sobre quais modelos são executados e como os recursos são alocados. Os modelos são carregados a pedido e descarregados automaticamente após inatividade, mantendo o uso de memória reduzido num VPS padrão.