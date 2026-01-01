Implemente Speaches com instalação de um clique.
Servidor de voz para texto e texto para voz compatível com OpenAI que pode autoalojar e executar inteiramente no seu próprio VPS.
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O que pode criar com Speaches
Speaches é um servidor de áudio compatível com a API OpenAI que traz reconhecimento de fala de última geração e síntese de texto para fala para a sua própria infraestrutura. Construído sobre faster-whisper para transcrição e Kokoro/Piper para síntese de voz, expõe os mesmos endpoints que a API de Áudio OpenAI — assim, qualquer ferramenta, SDK ou integração existente que funcione com OpenAI funcionará com o Speaches imediatamente.
Autoalojar o Speaches significa que os seus dados de áudio nunca saem dos seus servidores, não há taxas de transcrição por minuto, e mantém controlo total sobre quais modelos são executados e como os recursos são alocados. Os modelos são carregados a pedido e descarregados automaticamente após inatividade, mantendo o uso de memória reduzido num VPS padrão.
Principais características de Speaches
Compatível com a API do OpenAI
Implementa a especificação da API de Áudio da OpenAI — adicione o seu URL autoalojado e as integrações existentes da OpenAI continuam a funcionar sem alterações no código.
Transcrição de voz para texto
Desenvolvido por faster-whisper, com suporte para transcrição multilingue com streaming em tempo real via Server-Sent Events.
Síntese de voz a partir de texto
Gerar fala com som natural usando os modelos Kokoro (classificado em #1 na TTS Arena) e Piper, totalmente no dispositivo.
Carregamento dinâmico de modelo
Os modelos carregam automaticamente no primeiro pedido e descarregam após um período de inatividade configurável, para que apenas se utilize memória quando necessário.
Interface web integrada
A interface alimentada por Gradio permite testar a transcrição e síntese diretamente no navegador, sem ferramentas adicionais.
Autenticação da chave de API
Opcionalmente, proteja todos os pontos de extremidade da API com uma única chave de API, mantendo a documentação interativa publicamente acessível.
Por que executar Speaches na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
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Segurança em que pode confiar
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Gestor Docker incorporado
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Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
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Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada e fiquei muito impressionado! O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
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A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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