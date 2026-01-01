Cap é uma alternativa leve e de código aberto ao CAPTCHA que protege formulários e APIs de bots usando prova de trabalho em vez de quebra-cabeças visuais. Em vez de pedir aos utilizadores para identificarem semáforos ou passadeiras, o Cap executa um desafio SHA-256 silencioso em WebAssembly — resolvendo em milissegundos para utilizadores reais, enquanto torna a submissão automatizada computacionalmente dispendiosa para bots. Não são definidos cookies, não são recolhidos dados comportamentais e nenhum pedido sai do seu próprio servidor.

O autoalojamento do Cap no seu próprio VPS oferece-lhe controlo total sobre a sua proteção contra bots, sem taxas por verificação e sem dependência de serviços como o Google reCAPTCHA ou o Cloudflare Turnstile. Um painel de administração fornece análises de desafios e gestão de chaves de site.