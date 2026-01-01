Implemente a instalação do Cap com um clique.
Alternativa de código aberto ao CAPTCHA que prioriza a privacidade, usando prova de trabalho em vez de quebra-cabeças visuais – sem rastreamento, sem cookies, sem chamadas externas.
Escolha um plano VPS para Cap
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Cap
Cap é uma alternativa leve e de código aberto ao CAPTCHA que protege formulários e APIs de bots usando prova de trabalho em vez de quebra-cabeças visuais. Em vez de pedir aos utilizadores para identificarem semáforos ou passadeiras, o Cap executa um desafio SHA-256 silencioso em WebAssembly — resolvendo em milissegundos para utilizadores reais, enquanto torna a submissão automatizada computacionalmente dispendiosa para bots. Não são definidos cookies, não são recolhidos dados comportamentais e nenhum pedido sai do seu próprio servidor.
O autoalojamento do Cap no seu próprio VPS oferece-lhe controlo total sobre a sua proteção contra bots, sem taxas por verificação e sem dependência de serviços como o Google reCAPTCHA ou o Cloudflare Turnstile. Um painel de administração fornece análises de desafios e gestão de chaves de site.
Principais características de Cap
Desafios de Prova de Trabalho
O cálculo SHA-256 executa-se silenciosamente em WebAssembly, tornando a proteção contra bots invisível para utilizadores reais, enquanto aumenta o custo dos ataques automatizados.
Rastreamento Zero
Não são definidos cookies, não são recolhidos registos comportamentais e nenhuns dados são enviados para servidores de terceiros – totalmente em conformidade com o RGPD por conceção.
Painel de Controlo do Administrador
Monitorize as taxas de conclusão de desafios, gere as chaves do site e reveja as métricas de atividade de bots através do painel de controlo de análises integrado.
Widget leve
O widget do lado do cliente tem apenas ~20 KB, adicionando um peso de página insignificante a qualquer site ou aplicação que o incorpore.
Design API-First
Verifique os tokens de desafio no lado do servidor através de uma API REST simples, tornando o Cap integrável com qualquer linguagem ou framework.
Por que executar Cap na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.