O NZBGet é um descarregador binário Usenet de alto desempenho escrito em C++, projetado para máxima capacidade de processamento e mínimo uso de CPU e memória. Descarrega ficheiros NZB de servidores Usenet, repara publicações incompletas com PAR2, descompacta arquivos RAR e entrega os ficheiros finais a scripts de pós-processamento ou aplicações Arr — tudo a partir de uma interface web responsiva que funciona em praticamente qualquer hardware.

Alojar o NZBGet num VPS mantém os seus descarregamentos a funcionar 24/7 numa rede rápida sem ocupar um PC doméstico. Combina naturalmente com Sonarr, Radarr, Lidarr e outras ferramentas de automação que entregam URLs NZB através da sua API REST.