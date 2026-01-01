Implemente o NZBGet com instalação de um clique.
Eficiente descarregador de binários Usenet escrito em C++ com uma interface web refinada e um vasto ecossistema de automação.
Escolha um plano VPS para NZBGet
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com NZBGet
O NZBGet é um descarregador binário Usenet de alto desempenho escrito em C++, projetado para máxima capacidade de processamento e mínimo uso de CPU e memória. Descarrega ficheiros NZB de servidores Usenet, repara publicações incompletas com PAR2, descompacta arquivos RAR e entrega os ficheiros finais a scripts de pós-processamento ou aplicações Arr — tudo a partir de uma interface web responsiva que funciona em praticamente qualquer hardware.
Alojar o NZBGet num VPS mantém os seus descarregamentos a funcionar 24/7 numa rede rápida sem ocupar um PC doméstico. Combina naturalmente com Sonarr, Radarr, Lidarr e outras ferramentas de automação que entregam URLs NZB através da sua API REST.
Principais características de NZBGet
Débito líder no setor
A base de código C++ satura ligações Usenet rápidas com sobrecarga mínima de CPU e memória, deixando espaço para outros serviços no mesmo VPS.
Reparar e descompactar PAR2
Verificação automática, reparação de publicações danificadas e extração de RAR/RAR5 para que os downloads concluídos cheguem à sua biblioteca prontos a usar.
API REST compatível com Servarr
Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr e ferramentas semelhantes entregam NZBs diretamente através da API JSON-RPC bem suportada.
Poderoso pós-processamento
Scripts de gancho em cada fase de download permitem acionar análises da biblioteca de multimédia, notificações, transcodificação ou qualquer fluxo de trabalho personalizado por categoria.
UI web responsiva
Interface de navegador limpa com gestão de filas, estatísticas por servidor e acesso total à configuração – funciona sem problemas em computador e telemóvel.
Por que executar NZBGet na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.